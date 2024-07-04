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Настольный теннис

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Сегодня, 18:30

FONBET Кубок по настольному теннису примет более 1000 участников

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Мероприятие пройдет 6 июля в рамках ежегодного Дня московского спорта на территории олимпийского комплекса «Лужники» и объединит любителей настольного тенниса всех возрастов и уровней подготовки. Титульным партнером турнира выступит БК FONBET.

Всего на локации Кубка будет представлено более 100 столов для игры в настольный теннис, где одновременно пройдут турниры для разных категорий спортсменов: профессионалов, любителей, детей и взрослых.

Гости FONBET Кубка России смогут как самостоятельно принять участие в турнирах, так и понаблюдать за ходом матчей среди ведущих теннисистов России. Для профессиональных спортсменов предусмотрены отдельные соревнования, где будут разыграны ценные призы от партнеров мероприятия. Для всех гостей будут организованы конкурсы и розыгрыши призов.

Помимо FONBET, организаторами соревнований станут Liga Pro, Департамент спорта г. Москвы и Федерация настольного тенниса России.

По завершении праздника 150 столов для настольного тенниса будут переданы в пользование детским домам, школам, госпиталям и реабилитационным центрам в рамках благотворительной программы FONBET «ДоброFON».

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