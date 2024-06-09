Игрок сборной России по настольному теннису Скачков прокомментировал отмену отстранения россиян

Ведущий игрок сборной России по настольному теннису Кирилл Скачков рассказал, что думает об отмене отстранения российских спортсменов от международных соревнований.

«У меня пока нет никакой официальной информации на этот счет, я читал только заявления в прессе. Пока к столу не выйду, не поверю в это. Когда получим официальную информацию, буду обсуждать с федерацией, как и на каких условиях мы будем играть. Я задавал вопрос, что будет, если мы встретимся с недружественной страной, и они откажутся с нами играть? Пока никаких документов по этим вопросам не было. Это пока только разговоры. Что нас рано или поздно допустят, я не сомневался. Это же был абсурд, а сейчас приняли нормальное и адекватное решение. Но когда мы сможем играть — это большой вопрос», — цитирует Скачкова Metaratings.ru.