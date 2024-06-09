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Настольный теннис

Сегодня, 14:10

Игрок сборной России по настольному теннису Скачков прокомментировал отмену отстранения россиян

Виктория Кравченко
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Ведущий игрок сборной России по настольному теннису Кирилл Скачков рассказал, что думает об отмене отстранения российских спортсменов от международных соревнований.

«У меня пока нет никакой официальной информации на этот счет, я читал только заявления в прессе. Пока к столу не выйду, не поверю в это. Когда получим официальную информацию, буду обсуждать с федерацией, как и на каких условиях мы будем играть. Я задавал вопрос, что будет, если мы встретимся с недружественной страной, и они откажутся с нами играть? Пока никаких документов по этим вопросам не было. Это пока только разговоры. Что нас рано или поздно допустят, я не сомневался. Это же был абсурд, а сейчас приняли нормальное и адекватное решение. Но когда мы сможем играть — это большой вопрос», — цитирует Скачкова Metaratings.ru.

В марте 2022 года Международная федерация настольного тенниса наложила временный запрет на участие российских спортсменов в турнирах. 3 марта ETTU отстранила российские клубы от участия в еврокубках в сезоне-2021/22. Спустя некоторое время «Факел-Газпром» и УГМК были допущены к Лиге чемпионов.

Источник: https://metaratings.ru/news/skachkov-khot-nas-i-dopustili-na-olimpiadu-vsyo-ravno-ne-popadyom-371159/
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