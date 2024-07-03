Игрок в настольный теннис Михайлова рассказала, что продолжит выступать за «Сен-Кентен»

Победительница Игр БРИКС в составе сборной России по настольному теннису Полина Михайлова сообщила, что в следующем сезоне продолжит выступать за «Сен-Кентен».

«Если говорить об уровне соперниц, то чемпионат Франции является сильнейшим в Европе. Мыслей завершать карьеру у меня нет, пока я чувствую в себе силы продолжать играть. В следующем сезоне я продолжу играть во Франции за свой клуб», — цитирует Михайлову ТАСС.

В прошлом сезоне спортсменка играла за «Сен-Кентен», в составе которого стала чемпионкой Франции. Она одержала 14 побед, потерпела 1 поражение и стала лучшей по проценту побед на турнире.