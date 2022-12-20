Международная федерация настольного тенниса поддержала пересмотр санкций к россиянам

Международная федерация настольного тенниса (ITTF) поддержала инициативу пересмотреть санкции в отношении российских и белорусских спортсменов, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу ITTF.

«Целевая группа одобрила позицию саммита МОК по пересмотру текущих защитных мер, ограничивающих участие российских и белорусских спортсменов в международных соревнованиях, и надеется изучить возможные варианты в этом отношении, — говорится в сообщении. — Отметим, что российские и белорусские спортсмены уже профессионально выступали в нескольких национальных лигах в Европе. Целевая группа оценит будущие события и пересмотрит ситуацию в первые недели 2023 года».

В конце февраля ITTF временно отстранила игроков из России и Белоруссии от участия в турнирах под эгидой организации.