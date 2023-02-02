Международная федерация настольного тенниса рассматривает варианты допуска россиян на международные соревнования

В пресс-службе ITTF сообщили, что организация поддерживает рекомендацию МОК и рассматривает варианты возвращения российских спортсменов на международные соревнования.

«ITTF поддерживает недавнее заявление Международного олимпийского комитета и в настоящее время рассматривает варианты возможного возвращения российских и белорусских игроков, но сроки пока не установлены», — сообщили ТАСС в пресс-службе организации.

25 января 2023 года Исполком МОК заявил, что планирует рассмотреть возможность допуска российских атлетов, которые не поддерживают специальную военную операцию (СВО) на Украине, до соревнований в нейтральном статусе.

28 февраля 2022 года МОК рекомендовал международным спортивным федерациям не допускать российских и белорусских спортсменов к участию в международных турнирах.