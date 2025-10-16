Видео
Настольный теннис

16 октября, 19:00

Дегтярев заявил, что продолжит юридическую борьбу после решения CAS

Микеле Антонов
Корреспондент

Министр спорта РФ Михаил Дегтярев ответил на вопрос «СЭ» об отмене отстранения российских спортсменов в настольном теннисе по решению CAS.

«Решение Спортивного арбитражного суда, удовлетворившего апелляцию Федерации настольного тенниса России против Европейского союза настольного тенниса, принято не сегодня, но сейчас была опубликована резолютивная часть. В ней черным по белому признан дискриминационный характер в отстранении российских спортсменов в настольном теннисе. Большая работа проделана Федерацией настольного тенниса России. Молодцы.

Я напомню, что штат юристов Олимпийского комитета увеличен в несколько раз. Мы наняли лучших адвокатов в Лозанне. Во время последней встречи на швейцарской территории они получили все ЦУ. Судебные разбирательства в интересах российских спортсменов продолжатся. В частности, Олимпийский комитет России вместе с Федерацией бобслея России и Федерацией Санного Спорта России также продолжает судебные тяжбы, отстаивая права наших спортсменов на участие в Олимпийских играх в Милане в 2026 году. Эта работа будет продолжена и усилена», — приводит слова Дегтярева «СЭ».

По словам министра, несмотря на заявление CAS о том, что решение не носит прецедентного характера, оно будет иметь ключевое значение для будущих судебных процессов.

«Важно отметить, хотя CAS и указал, что это решение не имеет прецедентного характера, это не так. Это однозначно прецедент и базис для других федераций, для Олимпийского комитета России при судебных тяжбах в интересах наших спортсменов. Будем продолжать борьбу в юридическом плане, потому что спортсмены не несут никакой ответственности ни за отношения между странами, ни за решения правительств. И они по Олимпийской хартии должны иметь право соревноваться и защищать цвета национального флага России», — добавил Дегтярев.

CAS впервые признал дискриминационными санкции в отношении российских спортсменов. Подобная формулировка появилась в решении суда, отменившего запрет на участие россиян в турнирах Европейского союза настольного тенниса.

  • Фирсыч

    "Мы наняли лучших адвокатов в Лозане." За чей счёт?

    17.10.2025

  • Олег

    Вот и занимайся, работы поле не паханное. Только наш футбол оставь в покое.

    16.10.2025

    Михаил Дегтярев
