16 октября, 17:18
Председатель Комитета Госдумы по физической культуре и спорту и эск-министр спорта РФ Олег Матыцин прокомментировал решение CAS об отмене отстранения российских спортсменов в настольном теннисе.
«Искренне поздравляю Федерацию настольного тенниса России! Это не просто победа, а отличный пример и важнейший прецедент. Особенно рад за близкий мне вид спорта — настольный теннис, один из самых массовых и доступных. Могу добавить только одно — Лед тронулся! Дорогу осилит идущий!» — написал Матыцин в своем Telegram-канале.
16 октября CAS впервые признал дискриминационными санкции в отношении российских спортсменов. Подобная формулировка появилась в решении суда, отменившего запрет на участие россиян в турнирах Европейского союза настольного тенниса.
Ботокс007
Умом ты тронулся, матыцин. Визы не даст ни одна европейская страна. В Пхеньяне и Тегеране будешь шары катать.
16.10.2025
Sehrgut
Слава тебе яйца :egg:
16.10.2025
Фирсыч
Ну здраствуй, гейропа! Наконец то мы к тебе приедем!
16.10.2025