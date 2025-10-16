Матыцин — о решении CAS об отмене отстранения россиян в настольном теннисе: «Лед тронулся!»

Председатель Комитета Госдумы по физической культуре и спорту и эск-министр спорта РФ Олег Матыцин прокомментировал решение CAS об отмене отстранения российских спортсменов в настольном теннисе.

«Искренне поздравляю Федерацию настольного тенниса России! Это не просто победа, а отличный пример и важнейший прецедент. Особенно рад за близкий мне вид спорта — настольный теннис, один из самых массовых и доступных. Могу добавить только одно — Лед тронулся! Дорогу осилит идущий!» — написал Матыцин в своем Telegram-канале.

16 октября CAS впервые признал дискриминационными санкции в отношении российских спортсменов. Подобная формулировка появилась в решении суда, отменившего запрет на участие россиян в турнирах Европейского союза настольного тенниса.