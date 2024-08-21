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Настольный теннис

Сегодня, 18:14

Победитель Игр БРИКС по настольному теннису Сидоренко продолжит карьеру во Франции

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Победитель командного турнира Игр БРИКС по настольному теннису россиянин Владимир Сидоренко в следующем сезоне продолжит выступать за французский клуб «Энбон».

В прошлом сезоне россиянин также играл за «Энбон», в составе которого завоевал бронзовые медали чемпионата Франции.

«В целом прошлый сезон прошел неплохо. Наверное, мы могли быть выше, где-то сыграть лучше, но третье место — тоже хороший результат. Чемпионат Франции очень сильный, наверное, в Европе только немецкий может сравниться. В следующем сезоне я продолжу играть в том же клубе», — приводит слова Сидоренко ТАСС.

22-летний Сидоренко является первой ракеткой России. До перехода в «Энбон» он выступал за «Ной-Ульм», в составе которого выиграл Кубок Германии в 2023 году.

Источник: ТАСС
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