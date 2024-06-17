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Настольный теннис

Сегодня, 12:45

Победительница Игр БРИКС по настольному теннису Тайлакова продолжит играть за «Мец»

Виктория Кравченко
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Двукратная победительница Игр БРИКС россиянка Мария Тайлакова сообщила, что в следующем сезоне продолжит выступление за «Мец».

«Во Франции этот сезон сложился не очень удачно. Мы заняли только третье место, хотя раньше были чемпионами, и в Лиге чемпионов быстро вылетели. Я была в пятерке по количеству побед, но для меня командный результат намного важнее. В следующем сезоне я снова буду играть за «Мец», — цитирует Тайлакову ТАСС.

В прошлом сезоне Тайлакова играла за «Мец», с которым заняла третье место в чемпионате Франции.

Источник: https://tass.ru/sport/21117269
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