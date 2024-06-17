Победительница Игр БРИКС по настольному теннису Тайлакова продолжит играть за «Мец»

Двукратная победительница Игр БРИКС россиянка Мария Тайлакова сообщила, что в следующем сезоне продолжит выступление за «Мец».

«Во Франции этот сезон сложился не очень удачно. Мы заняли только третье место, хотя раньше были чемпионами, и в Лиге чемпионов быстро вылетели. Я была в пятерке по количеству побед, но для меня командный результат намного важнее. В следующем сезоне я снова буду играть за «Мец», — цитирует Тайлакову ТАСС.

В прошлом сезоне Тайлакова играла за «Мец», с которым заняла третье место в чемпионате Франции.