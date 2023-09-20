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Сегодня, 14:58

Сидоренко поделился впечатлениями от старта сезона в клубном чемпионате Франции по настольному теннису

Алина Савинова
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Российский игрок в настольный теннис Владимир Сидоренко заявил, что опыт выступления в Германии помог ему одержать победу над французом Алексисом Лебруном в первом туре клубного чемпионата Франции.

«Отличное начало сезона, атмосфера в зале была прекрасная, 1500 тысячи человек пришло, во многом из-за Лебруна. Спасибо команде за то, что поддерживала меня, некоторые игроки помогли по тактике, подсказывали, как играть против Алексиса. Мне помог немецкий опыт за плечами и все три месяца лета, когда я тренировался по три раза в день», — приводит ТАСС слова Сидоренко.

19 сентября «Энбон», который представляет россиянин, одержал победу над «Монпелье» со счетом 3-0. Сидоренко с таким же счетом обыграл Лебруна.

21-летний Сидоренко является серебряным призером командного чемпионата Европы 2021 года, шестикратным чемпионом России (в одиночном разряде (2022), в парном (2023), в смешанном (2023) и в командном (2018, 2020, 2023). В прошлом сезоне он выступал за германский «Ной-Ульм».

Источник: https://tass.ru/sport/18794673
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