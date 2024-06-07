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Настольный теннис

Сегодня, 16:27

ТАСС: CAS отменил решение Европейского союза настольного тенниса об отстранении россиян

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CAS отменил решение Европейского союза настольного тенниса (ETTU) об отстранении российских спортсменов на турниры под эгидой организации, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу юридической компании Sila Lawyers.

Кроме того, суд признал неправомерным дисквалифицикацию российских команд от соревнований в сезоне-2021/22. При этом CAS оставил в силе решение ETTU о запрете использования государственной символики РФ.

В марте 2022 года Международная федерация настольного тенниса наложила временный запрет на участие российских спортсменов в турнирах. 3 марта ETTU отстранила российские клубы от участия в еврокубках в сезоне-2021/22. Спустя некоторое время «Факел-Газпром» и УГМК были допущены к Лиге чемпионов.

Источник: ТАСС
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