ТАСС: CAS отменил решение Европейского союза настольного тенниса об отстранении россиян

Сегодня, 16:27
CAS отменил решение Европейского союза настольного тенниса (ETTU) об отстранении российских спортсменов на турниры под эгидой организации, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу юридической компании Sila Lawyers.
Кроме того, суд признал неправомерным дисквалифицикацию российских команд от соревнований в сезоне-2021/22. При этом CAS оставил в силе решение ETTU о запрете использования государственной символики РФ.
В марте 2022 года Международная федерация настольного тенниса наложила временный запрет на участие российских спортсменов в турнирах. 3 марта ETTU отстранила российские клубы от участия в еврокубках в сезоне-2021/22. Спустя некоторое время «Факел-Газпром» и УГМК были допущены к Лиге чемпионов.