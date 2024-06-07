ТАСС: CAS отменил решение Европейского союза настольного тенниса об отстранении россиян

CAS отменил решение Европейского союза настольного тенниса (ETTU) об отстранении российских спортсменов на турниры под эгидой организации, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу юридической компании Sila Lawyers.

Кроме того, суд признал неправомерным дисквалифицикацию российских команд от соревнований в сезоне-2021/22. При этом CAS оставил в силе решение ETTU о запрете использования государственной символики РФ.

В марте 2022 года Международная федерация настольного тенниса наложила временный запрет на участие российских спортсменов в турнирах. 3 марта ETTU отстранила российские клубы от участия в еврокубках в сезоне-2021/22. Спустя некоторое время «Факел-Газпром» и УГМК были допущены к Лиге чемпионов.