В Москве проведут самый масштабный турнир по настольному теннису

Рекорды России по самой массовой тренировке по стретчингу и самому масштабному турниру по настольному теннису планируют установить в рамках «Дня Московского спорта» в «Лужниках» 6 июля, сообщает ТАСС.

По данным источника, в тренировке по стретчингу планируется участие более 2 тысяч человек, ее проведет спортивный блогер Самира Мустафаева. В турнире по настольному теннису намерены принять участие более 2,5 тысяч спортсменов, их разделят на пять возрастных категорий.

Также в рамках мероприятия состоится открытая тренировка по фитбоксу при участии серебряного призера Олимпиады по боксу Роя Джонса — младшего. Всего посетителям будут доступны более 20 тематических спортивных площадок, пройдут тренировки по джампингу, зумбе, сайклу. Площадки будут посвящены экстремальным видам спорта, фигурному катанию, футболу, фехтованию, рыболовному спорту, сборке кубика Рубика и другим.