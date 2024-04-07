Хуркач выиграл грунтовый турнир в Эшториле

Сегодня, 19:31
Поляк Хуберт Хуркач победил испанца Педро Мартинеса в финале грунтового турнира серии ATP 250 в Эшториле (Португалия) — 6:3, 6:4.
Матч длился 1 час 28 минут.
27-летний поляк выиграл 8-й турнир ATP в карьере и первый — на грунте. После обновления рейтинга ATP 10-я ракетка мира Хуркач поднимется на 8-ю строчку.
Эшторил (Португалия)
Турнир ATP Millennium Estoril Open
Призовой фонд 579 320 евро
Открытые корты, грунт
Одиночный разряд
Финал
Хуберт Хуркач (Польша, 2) — Педро Мартинес (Испания) — 6:3, 6:4