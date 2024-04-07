Хуркач выиграл грунтовый турнир в Эшториле

Поляк Хуберт Хуркач победил испанца Педро Мартинеса в финале грунтового турнира серии ATP 250 в Эшториле (Португалия) — 6:3, 6:4.

Матч длился 1 час 28 минут.

27-летний поляк выиграл 8-й турнир ATP в карьере и первый — на грунте. После обновления рейтинга ATP 10-я ракетка мира Хуркач поднимется на 8-ю строчку.

Эшторил (Португалия)

Турнир ATP Millennium Estoril Open

Призовой фонд 579 320 евро

Открытые корты, грунт

Одиночный разряд

Финал

Хуберт Хуркач (Польша, 2) — Педро Мартинес (Испания) — 6:3, 6:4