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Сегодня, 17:55

Дмитриева — о проходе Рублева в 1/4 турнира в Дубае: «Эмоциональность его возбуждает и заставляет сражаться еще более отчаянно»

Дмитриева отреагировала на победу Рублева над Давидовичем-Фокина в турнире ATP в Дубае
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18-кратная чемпионка СССР Анна Дмитриева прокомментировала для «СЭ» победу россиянина Андрея Рублева в трех сетах над Давидовичем-Фокина (1:6, 7:6 (8:6), 7:6 (7:3)) в турнире ATP в Дубае.

«Для Рублева каждый матч — это достаточно серьезное испытание. Выложившись полностью на Australian Open, теннисисты нуждались в какой-то передышке. Мы помним, что Андрей сражался там действительно отчаянно, и поэтому, вероятнее всего, он начал новый этап не будучи в очень хорошей форме, но сейчас набирает эту силу. Он боец, и это как раз показал результат матча с Давидовичем-Фокина. Проверка оказалась тяжелой. Но тем не менее он пошел дальше», — сказала Дмитриева корреспонденту «СЭ» Валерии Яшвили.

Теннисистка также предположила, почему Рублев в последнее время постоянно эмоционален.

«Я не знаю, по какой причине. Может быть, потому что он нервничает, что у него не получается то, что необходимо. А может быть, считает, что эта эмоциональность его возбуждает и заставляет сражаться еще более отчаянно. Это надо с ним поговорить», — добавила Дмитриева.

Во втором круге турнира ATP в Дубае Рублев победил испанца Алехандро Давидовича-Фокина в трех сетах. В четвертьфинале Рублев сыграет с нидерландцем Ботиком ван де Зандсюлпом.

Теннис
Андрей Рублев
Анна Дмитриева
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