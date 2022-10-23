19-летний Руне взял верх над Циципасом в финале турнира в Стокгольме

Сегодня, 20:59
Греческий теннисист Стефанос Циципас проиграл датчанину Хольгеру Руне в финале турнира в Стокгольме — 4:6, 4:6.
Теннисисты провели на корте 1 час 35 минут. Теперь по личным встречам Циципас уступает Руне со счетом 0:2.
19-летний теннисист выиграл второй титул в карьере и первый на харде, за счет чего на следующей неделе дебютирует в Топ-25 рейтинга ATP.
Стокгольм (Швеция)
Турнир ATP Stockholm Open
Призовой фонд 648 130 евро
Закрытые корты, хард
Одиночный разряд
Финал
Хольгер Руне (Дания, 7) — Стефанос Циципас (Греция, 1, WC) — 6:4, 6:4