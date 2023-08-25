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Сегодня, 20:40

24-летний теннисист Имер завершил профессиональную карьеру

Виктория Кравченко
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Первая ракетка Швеции Микаэль Имер в соцсети рассказал, что решил завершить карьеру.

«Привет, ребята, я решил уйти из профессионального тенниса. Спасибо всем за потрясающие воспоминания! Желаю всем моим старым коллегам успехов. Бог всегда велик», — написал 24-летний спортсмен.

В прошлом году он был обвинен в нарушении антидопинговых правил после того, как пропустил три тестирования за год во внесоревновательный период. Имер оспорил решение, однако суд все-таки отсранил теннисиста на 18 месяцев. Его отстранили от соревнований 18 июля.

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