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17 мая, 19:33

Абашкин назвал имя главного фаворита турнира АТР-1000 в Риме

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Заслуженный тренер России Анатолий Абашкин высказался о предстоящем четвертьфинальном матче теннисного турнира в Риме между Даниилом Медведевым и Янником Ханфманом.

«Он уже с прошлого года показывал хорошую игру на грунтовых кортах, у него были значимые победы. Даниил и сам в своих комментариях отмечал, что он себя стал гораздо лучше на грунтовых покрытиях чувствовать. В этом году эта тенденция сохранилась, он уверенно играет на грунте. Я лично ожидаю победы в предстоящем матче против Ханфмана. Турнирные перспективы Медведева я оцениваю положительно, он готов к тому, чтобы взять титул в Риме. С начала весны, когда только стартовали турниры в Азии, он показывает хорошую игру, побеждает и делает дальнейшие шаги к тому, чтобы снова вернуться на первое место в рейтинге АТР», — приводит слова Абашкина «Газета.Ru».

Матч Медведев — Ханфман пройдет завтра, 18 мая. Начало игры запланировано в 14:00 по московскому времени.

Источник: https://www.gazeta.ru/sport/news/2023/05/17/20456954.shtml
Теннис
Даниил Медведев
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