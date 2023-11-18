Абашкин назвал Медведева профессионалом высочайшего уровня

Заслуженный тренер России Анатолий Абашкин заявил, что в полуфинале итогового турнира АТР против итальянца Янника Синнера россиянин Даниил Медведев может победить, несмотря на преимущество в поддержке трибун у оппонента.

«Поддержка трибун может сыграть в плюс Синнеру, он любит играть на публике, он любит, когда за его игрой следят. Активная поддержка трибун может придать итальянцу дополнительные силы и уверенность. Даниил Медведев тоже любит зрителей, он игрок чрезвычайно опытный, профессионал самого высокого уровня, ему не в первый раз играть против соперника, за которого болеют трибуны. Несмотря на то, что Даниил любит поговорить или даже вступить в какую-либо полемику, это никак не влияет на его уровень игры. Он, наоборот, может собраться или даже завестись от каких-либо слов, и назло сопернику и назло трибунам играть и показывать хороший теннис, переламывать ход встреч и побеждать. Здесь двоякая ситуация получается, в какую пользу она склонится можно будет узнать лишь по ходу игры», — приводит слова Абашкина «Газета.Ru».

Медведев вышел в полуфинал Итогового турнира АТР со второго места в Красной группе, с первого — Карлос Алькарас. За выход в финал россиянин поборется с Янником Синнер. Матч между теннисистами пройдет в субботу, 18 ноября. Начало — в 16.30 по московскому времени.