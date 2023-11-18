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Сегодня, 00:14

Абашкин назвал равными шансы Медведева и Синнера в полуфинале Итогового турнира АТР

Алина Савинова
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Заслуженный тренер России Анатолий Абашкин высказался о шансах россиянина Даниила Медведева в полуфинале Итогового турнира АТР против итальянца Янника Синнера.

«Шансы в полуфинале — 50 на 50. У каждого теннисиста есть свои преимущества, которые он может реализовать. Медведев — игрок более высокого класса, совсем недавно он находился на первой строчке мирового рейтинга. Он играет на своем любимом покрытии, на харде, он знает, как на нем играть. Синнер любит активный теннисист, он может разыгрывать длинные розыгрыши, умеет использовать ошибки соперника. Мне нравится его игра, с моей точки зрения от может бороться за первую-вторую строчку в рейтинге АТР. Жду интересной игры, борьбы. Все решат какие-то единичные мячи, решающие очки, удачно и в нужный момент выигранные розыгрыши», — цитирует Абашкина «Газета.Ru».

Медведев вышел в полуфинал Итогового турнира АТР со второго места в красной группе, Синнер стал победителем зеленой группы. Матч между теннисистами пройдет в субботу, 18 ноября. Начало — в 16.30 по московскому времени.

Источник: https://www.gazeta.ru/sport/news/2023/11/17/21734065.shtml
Теннис
Даниил Медведев
Янник Синнер
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