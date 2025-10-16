Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
ATP. Новости
Рейтинг
Турниры
Новости
Статьи
Фото
Видео
Все материалы
Главная
Теннис
ATP

16 октября, 13:38

Медведев победил Уолтона во втором круге турнира в Алма-Ате

Сергей Ярошенко
Даниил Медведев.
Фото Global Look Press

Российский теннисист Даниил Медведев обыграл австралийца Адама Уолтона во втором круге турнира в Алма-Ате — 7:5, 7:6 (7:0).

Медведев 13 раз подал навылет, допустил 7 двойных ошибок и реализовал 2 брейк-пойнта из 6. На счету Уолтона 6 эйсов, 1 двойная и 1 реализованный брейк-пойнт из 6.

В четвертьфинале турнира 29-летний россиянин встретится с венгром Фабианом Марожаном.

Алма-Ата (Казахстан)

Турнир ATP Almaty Open

Призовой фонд 1 055 255 долларов

Закрытые корты, хард

Одиночный разряд

Второй круг

Даниил Медведев (Россия, 2) — Адам Уолтон (Австралия) — 7:5, 7:6 (7:0)

22

  • alehan.227472

    Глупец

    17.10.2025

  • Saiga-спринтер

    Энто когда город Верный оказался в Китае?

    16.10.2025

  • Прораб.

    Даня, давай, бери себя в руки. На Новый год останешься без денег с таким настроем.

    16.10.2025

  • Saiga-спринтер

    Некоему Сергуньке их некогда спортивной газетенки - название города Алма-Ата не коверкается/склоняется. В Алма-Ата, а не в Алма-АтЕ.

    16.10.2025

  • Faierman 32

    А разве Санкт-Петербург с Империей никак не связан)?

    16.10.2025

  • nikola mozaev

    Тяжёлый реванш Даниила над Уолтоном. Но в кои-то веки Медведев провёл идеальный тай-брейк! Надеемся, что в следующем сезоне Даниил ещё пошумит на кортах мира.

    16.10.2025

  • рustot

    там расстрел сразу за порчу имущества Китая

    16.10.2025

  • рustot

    Уолтон слабак, но идиото из Монако таким как раз и любит проигрывать. Сегодня не случилось

    16.10.2025

  • Футболист Сапогов

    Один ты не исправим - Мишка. Все ху*ню свою пишешь))

    16.10.2025

  • Кот-матрос

    Умник, а ведь ты наверно столицу Франции Париж называешь, а город на самом деле Пари для французов.

    16.10.2025

  • А Х

    Даня молодец. Уолтон этот вроде ничем не примечателен, но очень залупистый теннисист

    16.10.2025

  • _Mike N_

    А вы заметили, что в Китае все играют очень спокойно. Даня не бьет ракетки, Мирра не матерится и тд. Ибо в Китае не побалуешь !

    16.10.2025

  • vadpetr1690

    Скоро на первенстве водокачки играть будет

    16.10.2025

  • hаnt64

    Как ты, братан, самокритичен (это о дебилах, если не понял).

    16.10.2025

  • hаnt64

    Вроде бы Даниил разным бобикам перестал проигрывать. Что радует!

    16.10.2025

  • Slim Tallers

    Город называется Алматы. Так бывает,города меняют свои названия. Был Ленинград - стал Санкт-Петербург. И только дебилы продолжают жить со своими имперскими амбициями в прошлом веке.

    16.10.2025

  • vernon s

    Чем нравится на игру Дани смотреть? Играет быстро, выигрывает-проигрывает, без разницы.

    16.10.2025

  • инок

    Даню с победой и выходом в 1/4 финала турнира в Алма-Ате. Удачи ему и там!

    16.10.2025

  • Кот-матрос

    Даниил по-моему был простужен, и тем более надо похвалить его за то, что при 1:4 во 2-м сете не сломался. -------------- А пару последних геймов выдал просто на "ура", всё тащил, а тайбрейк вообще под"0"!

    16.10.2025

  • shur

    Во втором сете пришлось поволноваться

    16.10.2025

  • Leonsio_

    Без нервов почти. Отдал подачу, собрался - вернул. Тай-брейк вообще под ноль забрал! Я только чуть напрягся, когда он во втором не смог при 5:5 три брейк-поинта реализовать.

    16.10.2025

  • инок

    Даню с трудной, но победой. Играл достойно!

    16.10.2025

    • Telegram Дзен Max
    Теннис
    Даниил Медведев
    Читайте также
    Politico сообщила о требованиях ЕС к Украине по гарантии сохранности средств
    Более 30 стран выступили против решения восстановить права российских паралимпийцев
    Как магнитные бури влияют на человека. Ответы на главные вопросы
    ФСБ РФ предотвратила теракт спецслужб Украины на Троекуровском кладбище
    Италия опять рискует провалиться, Ямаль подвел Испанию. Главные интриги решающих матчей отбора на ЧМ-2026 в Европе
    Андрей Аршавин рассказал о самом ярком путешествии в 2025 году
    Популярное видео
    Серия «Сибири» — 11 поражений. Наши теряют время в АХЛ
    Серия «Сибири» — 11 поражений. Наши теряют время в АХЛ
    «Коламбус» — «Эдмонтон»: НХЛ, видеообзор матча
    «Коламбус» — «Эдмонтон»: НХЛ, видеообзор матча
    «Флорида» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
    «Флорида» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
    «Тампа-Бэй» — «Рейнджерс»: НХЛ, видеообзор матча
    «Тампа-Бэй» — «Рейнджерс»: НХЛ, видеообзор матча
    «Филадельфия» — «Эдмонтон»: НХЛ, видеообзор матча
    «Филадельфия» — «Эдмонтон»: НХЛ, видеообзор матча
    «Балтика» — «Краснодар»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
    «Балтика» — «Краснодар»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
    «Ахмат» — «Спартак»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
    «Ахмат» — «Спартак»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
    «Локомотив» — «Оренбург»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
    «Локомотив» — «Оренбург»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
    «Крылья Советов» — «Зенит»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
    «Крылья Советов» — «Зенит»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
    «Сочи» — «Ростов»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
    «Сочи» — «Ростов»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
    «Динамо» (Махачкала) — ЦСКА: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
    «Динамо» (Махачкала) — ЦСКА: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
    «Пари НН» — «Рубин»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
    «Пари НН» — «Рубин»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
    «Динамо» (Москва) — «Акрон»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
    «Динамо» (Москва) — «Акрон»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
    Кризис «Авангарда» / ужасная серия «Сибири» / скандал с фаном «Шанхая»
    Кризис «Авангарда» / ужасная серия «Сибири» / скандал с фаном «Шанхая»
    «Каролина» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
    «Каролина» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
    «Рейнджерс» — «Нэшвилл»: НХЛ, видеообзор матча
    «Рейнджерс» — «Нэшвилл»: НХЛ, видеообзор матча
    «Факел» — «Спартак» Кс: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
    «Факел» — «Спартак» Кс: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
    «Челябинск» — «Уфа»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
    «Челябинск» — «Уфа»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
    СКА в спешном порядке меняет состав
    СКА в спешном порядке меняет состав
    «Миннесота» — «Калгари»: НХЛ, видеообзор матча
    «Миннесота» — «Калгари»: НХЛ, видеообзор матча
    «Питтсбург» — «Лос-Анджелес»: НХЛ, видеообзор матча
    «Питтсбург» — «Лос-Анджелес»: НХЛ, видеообзор матча
    РПЛ: видео всех голов 15-го тура 9 ноября
    РПЛ: видео всех голов 15-го тура 9 ноября
    «Ротор» — «Шинник»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
    «Ротор» — «Шинник»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
    «Торпедо» — «Сокол»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
    «Торпедо» — «Сокол»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
    «Енисей» — «Черноморец»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
    «Енисей» — «Черноморец»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
    «СКА-Хабаровск» — «Урал»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
    «СКА-Хабаровск» — «Урал»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
    Материалы сюжета Гонка лидеров ATP-тура: Медведев и Рублев против Синнера, Алькараса и других
    Алькарас — о том, что завершит сезон в статусе первой ракетки мира: «Это очень много значит для меня»
    Алькарас стал самым молодым теннисистом после Джоковича с 70 победами в сезоне
    Алькарас победил Музетти на Итоговом турнире ATP
    Зверев надеется встретиться с Синнером в финале Итогового турнира
    Синнер — о победе над Зверевым: «Очень напряженный и близкий матч»
    Синнер победил Зверева и досрочно вышел в полуфинал Итогового турнира ATP
    Популярные
    Сегодня
    Вчера
    Неделя