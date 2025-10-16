Медведев победил Уолтона во втором круге турнира в Алма-Ате

Российский теннисист Даниил Медведев обыграл австралийца Адама Уолтона во втором круге турнира в Алма-Ате — 7:5, 7:6 (7:0). Медведев 13 раз подал навылет, допустил 7 двойных ошибок и реализовал 2 брейк-пойнта из 6. На счету Уолтона 6 эйсов, 1 двойная и 1 реализованный брейк-пойнт из 6. В четвертьфинале турнира 29-летний россиянин встретится с венгром Фабианом Марожаном. Алма-Ата (Казахстан) Турнир ATP Almaty Open Призовой фонд 1 055 255 долларов Закрытые корты, хард Одиночный разряд Второй круг Даниил Медведев (Россия, 2) — Адам Уолтон (Австралия) — 7:5, 7:6 (7:0)

alehan.227472 Глупец 17.10.2025

Saiga-спринтер Энто когда город Верный оказался в Китае? 16.10.2025

Прораб. Даня, давай, бери себя в руки. На Новый год останешься без денег с таким настроем. 16.10.2025

Saiga-спринтер Некоему Сергуньке их некогда спортивной газетенки - название города Алма-Ата не коверкается/склоняется. В Алма-Ата, а не в Алма-АтЕ. 16.10.2025

Faierman 32 А разве Санкт-Петербург с Империей никак не связан)? 16.10.2025

nikola mozaev Тяжёлый реванш Даниила над Уолтоном. Но в кои-то веки Медведев провёл идеальный тай-брейк! Надеемся, что в следующем сезоне Даниил ещё пошумит на кортах мира. 16.10.2025

рustot там расстрел сразу за порчу имущества Китая 16.10.2025

рustot Уолтон слабак, но идиото из Монако таким как раз и любит проигрывать. Сегодня не случилось 16.10.2025

Футболист Сапогов Один ты не исправим - Мишка. Все ху*ню свою пишешь)) 16.10.2025

Кот-матрос Умник, а ведь ты наверно столицу Франции Париж называешь, а город на самом деле Пари для французов. 16.10.2025

А Х Даня молодец. Уолтон этот вроде ничем не примечателен, но очень залупистый теннисист 16.10.2025

_Mike N_ А вы заметили, что в Китае все играют очень спокойно. Даня не бьет ракетки, Мирра не матерится и тд. Ибо в Китае не побалуешь ! 16.10.2025

vadpetr1690 Скоро на первенстве водокачки играть будет 16.10.2025

hаnt64 Как ты, братан, самокритичен (это о дебилах, если не понял). 16.10.2025

hаnt64 Вроде бы Даниил разным бобикам перестал проигрывать. Что радует! 16.10.2025

Slim Tallers Город называется Алматы. Так бывает,города меняют свои названия. Был Ленинград - стал Санкт-Петербург. И только дебилы продолжают жить со своими имперскими амбициями в прошлом веке. 16.10.2025

vernon s Чем нравится на игру Дани смотреть? Играет быстро, выигрывает-проигрывает, без разницы. 16.10.2025

инок Даню с победой и выходом в 1/4 финала турнира в Алма-Ате. Удачи ему и там! 16.10.2025

Кот-матрос Даниил по-моему был простужен, и тем более надо похвалить его за то, что при 1:4 во 2-м сете не сломался. -------------- А пару последних геймов выдал просто на "ура", всё тащил, а тайбрейк вообще под"0"! 16.10.2025

shur Во втором сете пришлось поволноваться 16.10.2025

Leonsio_ Без нервов почти. Отдал подачу, собрался - вернул. Тай-брейк вообще под ноль забрал! Я только чуть напрягся, когда он во втором не смог при 5:5 три брейк-поинта реализовать. 16.10.2025