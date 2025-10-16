Медведев победил Уолтона во втором круге турнира в Алма-Ате

16 октября, 13:38
Российский теннисист Даниил Медведев обыграл австралийца Адама Уолтона во втором круге турнира в Алма-Ате — 7:5, 7:6 (7:0).
Медведев 13 раз подал навылет, допустил 7 двойных ошибок и реализовал 2 брейк-пойнта из 6. На счету Уолтона 6 эйсов, 1 двойная и 1 реализованный брейк-пойнт из 6.
В четвертьфинале турнира 29-летний россиянин встретится с венгром Фабианом Марожаном.
Алма-Ата (Казахстан)
Турнир ATP Almaty Open
Призовой фонд 1 055 255 долларов
Закрытые корты, хард
Одиночный разряд
Второй круг
Даниил Медведев (Россия, 2) — Адам Уолтон (Австралия) — 7:5, 7:6 (7:0)
alehan.227472
Глупец
17.10.2025
Saiga-спринтер
Энто когда город Верный оказался в Китае?
16.10.2025
Прораб.
Даня, давай, бери себя в руки. На Новый год останешься без денег с таким настроем.
16.10.2025
Saiga-спринтер
Некоему Сергуньке их некогда спортивной газетенки - название города Алма-Ата не коверкается/склоняется. В Алма-Ата, а не в Алма-АтЕ.
16.10.2025
Faierman 32
А разве Санкт-Петербург с Империей никак не связан)?
16.10.2025
nikola mozaev
Тяжёлый реванш Даниила над Уолтоном. Но в кои-то веки Медведев провёл идеальный тай-брейк! Надеемся, что в следующем сезоне Даниил ещё пошумит на кортах мира.
16.10.2025
рustot
там расстрел сразу за порчу имущества Китая
16.10.2025
рustot
Уолтон слабак, но идиото из Монако таким как раз и любит проигрывать. Сегодня не случилось
16.10.2025
Футболист Сапогов
Один ты не исправим - Мишка. Все ху*ню свою пишешь))
16.10.2025
Кот-матрос
Умник, а ведь ты наверно столицу Франции Париж называешь, а город на самом деле Пари для французов.
16.10.2025
А Х
Даня молодец. Уолтон этот вроде ничем не примечателен, но очень залупистый теннисист
16.10.2025
_Mike N_
А вы заметили, что в Китае все играют очень спокойно. Даня не бьет ракетки, Мирра не матерится и тд. Ибо в Китае не побалуешь !
16.10.2025
vadpetr1690
Скоро на первенстве водокачки играть будет
16.10.2025
hаnt64
Как ты, братан, самокритичен (это о дебилах, если не понял).
16.10.2025
hаnt64
Вроде бы Даниил разным бобикам перестал проигрывать. Что радует!
16.10.2025
Slim Tallers
Город называется Алматы. Так бывает,города меняют свои названия. Был Ленинград - стал Санкт-Петербург. И только дебилы продолжают жить со своими имперскими амбициями в прошлом веке.
16.10.2025
vernon s
Чем нравится на игру Дани смотреть? Играет быстро, выигрывает-проигрывает, без разницы.
16.10.2025
инок
Даню с победой и выходом в 1/4 финала турнира в Алма-Ате. Удачи ему и там!
16.10.2025
Кот-матрос
Даниил по-моему был простужен, и тем более надо похвалить его за то, что при 1:4 во 2-м сете не сломался. -------------- А пару последних геймов выдал просто на "ура", всё тащил, а тайбрейк вообще под"0"!
16.10.2025
shur
Во втором сете пришлось поволноваться
16.10.2025
Leonsio_
Без нервов почти. Отдал подачу, собрался - вернул. Тай-брейк вообще под ноль забрал! Я только чуть напрягся, когда он во втором не смог при 5:5 три брейк-поинта реализовать.
16.10.2025
инок
Даню с трудной, но победой. Играл достойно!
16.10.2025