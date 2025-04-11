Давидович Фокина обыграл Попырина и вышел в полуфинал «мастерса» в Монте-Карло

Испанский теннисист Алехандро Давидович Фокина обыграл австралийца Алексея Попырина в четвертьфинале турнира в Монте-Карло — 6:3, 6:2.

Игра продолжалась 1 час 10 минут.

42-я ракетка мира Давидович Фокина сделал 1 эйс, не допустил ни одной двойной ошибки и реализовал 3 брейк-пойнта из 9. На счету 27-й ракети мира Попырина 9 подач навылет и 4 двойные ошибки .

В полуфинале испанец встретится с победителем пары Артур Филс (Франция, 12) — Карлос Алькарас (Испания, 2).

Монте-Карло (Монако)

Турнир ATP Rolex Monte-Carlo Masters

Призовой фонд 6 128 940 евро

Открытые корты, грунт

Одиночный разряд

Четвертьфинал

Алехандро Давидович Фокина (Испания) — Алексей Попырин (Австралия) — 6:3, 6:2