Давидович Фокина обыграл Попырина и вышел в полуфинал «мастерса» в Монте-Карло

11 апреля, 13:41
Испанский теннисист Алехандро Давидович Фокина обыграл австралийца Алексея Попырина в четвертьфинале турнира в Монте-Карло — 6:3, 6:2.
Игра продолжалась 1 час 10 минут.
42-я ракетка мира Давидович Фокина сделал 1 эйс, не допустил ни одной двойной ошибки и реализовал 3 брейк-пойнта из 9. На счету 27-й ракети мира Попырина 9 подач навылет и 4 двойные ошибки .
В полуфинале испанец встретится с победителем пары Артур Филс (Франция, 12) — Карлос Алькарас (Испания, 2).
Монте-Карло (Монако)
Турнир ATP Rolex Monte-Carlo Masters
Призовой фонд 6 128 940 евро
Открытые корты, грунт
Одиночный разряд
Четвертьфинал
Алехандро Давидович Фокина (Испания) — Алексей Попырин (Австралия) — 6:3, 6:2