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17 апреля, 16:36

Рублев проиграл Давидович-Фокину во втором круге турнира в Барселоне

Камила Абдурахманова
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Российский теннисист Андрей Рублев проиграл испанцу Алехандро Давидович Фокина во втором круге турнира в Барселоне — 5:7, 4:6.

Матч продолжался 1 час 55 минут. Рублев допустил 2 двойные ошибки и реализовал 3 брейк-пойнта из 11. На счету Давидович Фокина 1 эйс, 4 двойные ошибки и 4 реализованных брейк-пойнта из 8.

В четвертьфинале турнира Давидович Фокина встретится с другим россиянином Кареном Хачановым.

Барселона (Испания)

Турнир ATP Barcelona Open Banc Sabadell

Призовой фонд 2 889 200 евро

Открытые корты, грунт

Одиночный разряд

Второй круг

Алехандро Давидович Фокина (Испания) — Андрей Рублев (Россия, 4) — 7:5, 6:4

Андрей Рублев.Падение Рублева продолжается: уступил испанцу, которого всегда обыгрывал
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Теннис
Андрей Рублев
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