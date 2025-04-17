Рублев проиграл Давидович-Фокину во втором круге турнира в Барселоне

17 апреля, 16:36
Российский теннисист Андрей Рублев проиграл испанцу Алехандро Давидович Фокина во втором круге турнира в Барселоне — 5:7, 4:6.
Матч продолжался 1 час 55 минут. Рублев допустил 2 двойные ошибки и реализовал 3 брейк-пойнта из 11. На счету Давидович Фокина 1 эйс, 4 двойные ошибки и 4 реализованных брейк-пойнта из 8.
В четвертьфинале турнира Давидович Фокина встретится с другим россиянином Кареном Хачановым.
Барселона (Испания)
Турнир ATP Barcelona Open Banc Sabadell
Призовой фонд 2 889 200 евро
Открытые корты, грунт
Одиночный разряд
Второй круг
Алехандро Давидович Фокина (Испания) — Андрей Рублев (Россия, 4) — 7:5, 6:4