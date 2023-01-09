Давидович Фокина, Кецманович и Дрейпер прошли во второй круг турнира в Аделаиде

Испанец Алехандро Давидович Фокина обыграл американца Брэндона Накашиму в первом круге турнира ATP в Аделаиде (Австралия) — 6:2, 7:6 (7:3). В других матчах серб Миомир Кецманович был сильнее британца Кайла Эдмунда — 6:4, 7:5. Британец Джек Дрейпер победил итальянца Лоренцо Сонего — 6:4, 6:2. Американец Маккензи Макдональд выиграл у британца Дэниэла Эванса — 7:5, 7:5. Аделаида (Австралия) Турнир ATP Adelaide International 2 Призовой фонд 642 735 долларов Открытые корты, хард Одиночный разряд Первый круг Маккензи Макдональд (США) — Дэниэл Эванс (Великобритания, 5) — 7:5, 7:5 Джек Дрейпер (Великобритания) — Лоренцо Сонего (Италия) — 6:4, 6:2 Миомир Кецманович (Сербия, 6) — Кайл Эдмунд (Великобритания) — 6:4, 7:5 Алехандро Давидович Фокина (Испания, 7) — Брэндон Накашима (США) — 6:2, 7:6 (7:3)