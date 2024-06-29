Алехандро Табило стал победителем турнира на Мальорке

Сегодня, 18:24
Чилиец Алехандро Табило обыграл австрийца Себастьяна Офнера в финале турнира в Мальорке — 6:3, 6:4. Встреча длилась 1 час 15 минут.
Табило пять раз подал навылет, допустил одну двойную ошибку и реализовал два брейк-пойнта из пяти. У Офнера два эйса, две двойные ошибки и три заработанных брейк-пойнта.
Мальорка (Испания)
Турнир ATP Mallorca Championships
Призовой фонд 932 135 евро
Открытые корты, трава
Одиночный разряд
Финал
Алехандро Табило (Чили, 4) — Себастьян Офнер (Австрия) — 6:3, 6:4