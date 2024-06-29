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Сегодня, 18:24

Алехандро Табило стал победителем турнира на Мальорке

Виктория Кравченко
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Чилиец Алехандро Табило обыграл австрийца Себастьяна Офнера в финале турнира в Мальорке — 6:3, 6:4. Встреча длилась 1 час 15 минут.

Табило пять раз подал навылет, допустил одну двойную ошибку и реализовал два брейк-пойнта из пяти. У Офнера два эйса, две двойные ошибки и три заработанных брейк-пойнта.

Мальорка (Испания)

Турнир ATP Mallorca Championships

Призовой фонд 932 135 евро

Открытые корты, трава

Одиночный разряд

Финал

Алехандро Табило (Чили, 4) — Себастьян Офнер (Австрия) — 6:3, 6:4

Теннис
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