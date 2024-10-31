Де Минаур прервал семиматчевую победную серию Дрейпера

Сегодня, 21:28
10-я ракетка мира австралийский теннисист Алекс Де Минаур победил британца Джека Дрейпера в матче третьего круга «мастерса» в Париже — 5:7, 6:2, 6:3.
Встреча продлилась 2 часа 8 минут. Де Минаур четырежды подал навылет, совершил одну двойную ошибку и реализовал шесть брейк-пойнтов из девяти заработанных. У Дрейпера десять эйсов, пять двойных и три реализованных брейка из четырех.
Дрейпер проиграл впервые за последние восемь матчей. Ранее британец выиграл турнир в Базеле, обыграв в финале россиянина Карена Хачанова.
В четвертьфинале соревнований Де Минаур сыграет с победителем матча Артур Казо (Франция, 85-я ракетка мира) — Хольгер Руне (Норвегия, 13).
Париж (Франция)
Турнир ATP Rolex Paris Masters
Призовой фонд 5 950 575 евро
Закрытые корты, хард
Одиночный разряд
Третий круг
Алекс Де Минаур (Австралия, 9) — Джек Дрейпер (Великобритания) — 5:7, 6:2, 6:3