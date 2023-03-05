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Сегодня, 09:22

Алекс Де Минаур стал победителем турнира в Акапулько

Ана Горшкова
Корреспондент
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Австралиец Алекс Де Минаур обыграл американца Томми Пола в финале турнира ATP 500 в Акапулько.

Матч продолжался 2 часа 27 минут и завершился со счетом 3:6, 6:4, 6:1.

22-я ракетка мира Де Минаур 2 раза подал навылет, допустил 1 двойную ошибку и реализовал 4 брейк-пойнта из 10. На счету 23-й ракетки Пола 1 эйс, 4 двойные и 2 реализованных брейк-пойнта из 8.

24-летний Де Минаур выиграл седьмой и крупнейший титул в карьере.

Акапулько (Мексика)

Турнир ATP Abierto Mexicano Telcel presentado por HSBC

Призовой фонд 2 013 940 долларов

Открытые корты, хард

Одиночный разряд

Финал

Алекс Де Минаур (Австралия, 8) — Томми Пол (США, 7) — 3:6, 6:4, 6:1

Теннис
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