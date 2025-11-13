Видео
13 ноября, 17:48

Де Минаур победил Фритца на Итоговом турнире ATP

Руслан Минаев

Австралиец Алекс Де Минаур обыграл американца Тэйлора Фритца в матче Итогового турнира ATP — 7:6 (7:3), 6:3. Игра длилась 1 час 35 минут.

Де Минаур за игру сделал 5 эйсов, допустил 3 двойные ошибки и реализовал 2 брейк-пойнта из 4. У Фритца — 8 эйсов, 1 двойная ошибки и 1 реализованный брейк-пойнт из 1.

В группе Джимми Коннорса Фритц занял последнее место. Де Минаур выйдет в полуфинал в случае поражения итальянца Лоренцо Музетти в матче с испанцем Карлосом Алькарасом.

Турин (Италия)

Турнир ATP Nitto ATP Finals

Призовой фонд 15 500 000 долларов

Закрытые корты, хард

Одиночный разряд

Группа Джимми Коннорса

Алекс Де Минаур (Австралия, 7) — Тэйлор Фритц (США, 6) — 7:6 (7:3), 6:3

19

  • capitan76

    Надя бессмертна))

    13.11.2025

  • Дмитрий Ушкачев

    Робот, Т-1000 (Терминатор-2) - да, это - про Синнера.

    13.11.2025

  • Дмитрий Ушкачев

    Бы - мешает. Может так, а может - иначе. История на этом Итоговом вот такая - на табло.

    13.11.2025

  • Дмитрий Ушкачев

    Верно. Но надежда всегда умирает последней.

    13.11.2025

  • Оскара Тому Харди

    Вся эта борьба нанайских мальчиков никому кроме как кроме собственно нанайскм мальчкам неинтересна т.к весь этот групповой турнир и даже полуфиналы прелюдия сами знаете к чему...Но,чёрт побери, как бы был рад ошибиться))

    13.11.2025

  • capitan76

    Музетти тупо не повезло с расписанием. Сказался финал с Ноле)) Если бы первый матч был с Карлито, то, думаю, потом он бы взял два матча...

    13.11.2025

  • Оскара Тому Харди

    А вдруг Музетти занесёт? Ну там балычок свеженькмй, икорки осетровой, коньячку армянского 5 звёзд...

    13.11.2025

  • Дмитрий Ушкачев

    Все так. С точки зрения силы соперников - исход очевиден. Но фактор чуда всегда возможен.

    13.11.2025

  • Кот-матрос

    Всё проще: де Минор может не попасть в 1/2 только если чудо будет, а какое сам догадайся.:relieved:

    13.11.2025

  • Кот-матрос

    Мне стыдно, но я не доехал. (Синнер что ль?)

    13.11.2025

  • Дмитрий Ушкачев

    Я знаю, кого бы ты хотел на Итоговом больше не видеть, но у Т-1000 жидкокристаллическая атомная решетка.

    13.11.2025

  • Кот-матрос

    Во! Хорошо бы кто ни будь снялся.

    13.11.2025

  • Дмитрий Ушкачев

    Это верно. Будь я на месте организатором, подтянул бы послематчевым комментатором Бублика.

    13.11.2025

  • Дмитрий Ушкачев

    Минаев не мелочится. Сейчас Фритц последний, значит, - не предпоследний. "Железная логика". Считать - это скучно.

    13.11.2025

  • Кот-матрос

    Не, ну скукота, кроме тенниса и смотрерь не на что.:laughing::laughing::laughing:

    13.11.2025

  • Дмитрий Ушкачев

    Швондера на вас нет...

    13.11.2025

  • Leonsio_

    Как это он последнее место занял? Если Музетти 2:0 проиграет, то он последний будет

    13.11.2025

  • Кот-матрос

    Да ну нафиг, скучно без Медведева и Рублёва, всё у них "здрасте" да "спасибо". Плюнуть нельзя... чисто, как в трамвае... :unamused::unamused::unamused:

    13.11.2025

  • Дмитрий Ушкачев

    Прикольно: если я правильно посчитал, то Фритц вылетел с Итогового за счет проигранного тая. Кстати, австралиец еще не в финале - итальянец может туда тоже попасть - надо делать разницу в выигранных сетах. У Алькараса задача простая - победа или выигранный сет. Потираю ладони, но интрига в этом матче так себе - Карлитос будет играть на победу. Он иначе играть не умеет. Музетти должен победить, а не ждать, что Алькарас будет заниматься раскладами.

    13.11.2025

    Алекс де Минаур
    Тэйлор Фритц
    Популярные
    Сегодня
    Вчера
    Неделя