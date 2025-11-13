Де Минаур победил Фритца на Итоговом турнире ATP

Австралиец Алекс Де Минаур обыграл американца Тэйлора Фритца в матче Итогового турнира ATP — 7:6 (7:3), 6:3. Игра длилась 1 час 35 минут. Де Минаур за игру сделал 5 эйсов, допустил 3 двойные ошибки и реализовал 2 брейк-пойнта из 4. У Фритца — 8 эйсов, 1 двойная ошибки и 1 реализованный брейк-пойнт из 1. В группе Джимми Коннорса Фритц занял последнее место. Де Минаур выйдет в полуфинал в случае поражения итальянца Лоренцо Музетти в матче с испанцем Карлосом Алькарасом. Турин (Италия) Турнир ATP Nitto ATP Finals Призовой фонд 15 500 000 долларов Закрытые корты, хард Одиночный разряд Группа Джимми Коннорса Алекс Де Минаур (Австралия, 7) — Тэйлор Фритц (США, 6) — 7:6 (7:3), 6:3

capitan76 Надя бессмертна)) 13.11.2025

Дмитрий Ушкачев Робот, Т-1000 (Терминатор-2) - да, это - про Синнера. 13.11.2025

Дмитрий Ушкачев Бы - мешает. Может так, а может - иначе. История на этом Итоговом вот такая - на табло. 13.11.2025

Дмитрий Ушкачев Верно. Но надежда всегда умирает последней. 13.11.2025

Оскара Тому Харди Вся эта борьба нанайских мальчиков никому кроме как кроме собственно нанайскм мальчкам неинтересна т.к весь этот групповой турнир и даже полуфиналы прелюдия сами знаете к чему...Но,чёрт побери, как бы был рад ошибиться)) 13.11.2025

capitan76 Музетти тупо не повезло с расписанием. Сказался финал с Ноле)) Если бы первый матч был с Карлито, то, думаю, потом он бы взял два матча... 13.11.2025

Оскара Тому Харди А вдруг Музетти занесёт? Ну там балычок свеженькмй, икорки осетровой, коньячку армянского 5 звёзд... 13.11.2025

Дмитрий Ушкачев Все так. С точки зрения силы соперников - исход очевиден. Но фактор чуда всегда возможен. 13.11.2025

Кот-матрос Всё проще: де Минор может не попасть в 1/2 только если чудо будет, а какое сам догадайся.:relieved: 13.11.2025

Кот-матрос Мне стыдно, но я не доехал. (Синнер что ль?) 13.11.2025

Дмитрий Ушкачев Я знаю, кого бы ты хотел на Итоговом больше не видеть, но у Т-1000 жидкокристаллическая атомная решетка. 13.11.2025

Кот-матрос Во! Хорошо бы кто ни будь снялся. 13.11.2025

Дмитрий Ушкачев Это верно. Будь я на месте организатором, подтянул бы послематчевым комментатором Бублика. 13.11.2025

Дмитрий Ушкачев Минаев не мелочится. Сейчас Фритц последний, значит, - не предпоследний. "Железная логика". Считать - это скучно. 13.11.2025

Кот-матрос Не, ну скукота, кроме тенниса и смотрерь не на что.:laughing::laughing::laughing: 13.11.2025

Дмитрий Ушкачев Швондера на вас нет... 13.11.2025

Leonsio_ Как это он последнее место занял? Если Музетти 2:0 проиграет, то он последний будет 13.11.2025

Кот-матрос Да ну нафиг, скучно без Медведева и Рублёва, всё у них "здрасте" да "спасибо". Плюнуть нельзя... чисто, как в трамвае... :unamused::unamused::unamused: 13.11.2025