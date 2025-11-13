Де Минаур победил Фритца на Итоговом турнире ATP

13 ноября, 17:48
Австралиец Алекс Де Минаур обыграл американца Тэйлора Фритца в матче Итогового турнира ATP — 7:6 (7:3), 6:3. Игра длилась 1 час 35 минут.
Де Минаур за игру сделал 5 эйсов, допустил 3 двойные ошибки и реализовал 2 брейк-пойнта из 4. У Фритца — 8 эйсов, 1 двойная ошибки и 1 реализованный брейк-пойнт из 1.
В группе Джимми Коннорса Фритц занял последнее место. Де Минаур выйдет в полуфинал в случае поражения итальянца Лоренцо Музетти в матче с испанцем Карлосом Алькарасом.
Турин (Италия)
Турнир ATP Nitto ATP Finals
Призовой фонд 15 500 000 долларов
Закрытые корты, хард
Одиночный разряд
Группа Джимми Коннорса
Алекс Де Минаур (Австралия, 7) — Тэйлор Фритц (США, 6) — 7:6 (7:3), 6:3
capitan76
Надя бессмертна))
13.11.2025
Дмитрий Ушкачев
Робот, Т-1000 (Терминатор-2) - да, это - про Синнера.
13.11.2025
Дмитрий Ушкачев
Бы - мешает. Может так, а может - иначе. История на этом Итоговом вот такая - на табло.
13.11.2025
Дмитрий Ушкачев
Верно. Но надежда всегда умирает последней.
13.11.2025
Оскара Тому Харди
Вся эта борьба нанайских мальчиков никому кроме как кроме собственно нанайскм мальчкам неинтересна т.к весь этот групповой турнир и даже полуфиналы прелюдия сами знаете к чему...Но,чёрт побери, как бы был рад ошибиться))
13.11.2025
capitan76
Музетти тупо не повезло с расписанием. Сказался финал с Ноле)) Если бы первый матч был с Карлито, то, думаю, потом он бы взял два матча...
13.11.2025
Оскара Тому Харди
А вдруг Музетти занесёт? Ну там балычок свеженькмй, икорки осетровой, коньячку армянского 5 звёзд...
13.11.2025
Дмитрий Ушкачев
Все так. С точки зрения силы соперников - исход очевиден. Но фактор чуда всегда возможен.
13.11.2025
Кот-матрос
Всё проще: де Минор может не попасть в 1/2 только если чудо будет, а какое сам догадайся.:relieved:
13.11.2025
Кот-матрос
Мне стыдно, но я не доехал. (Синнер что ль?)
13.11.2025
Дмитрий Ушкачев
Я знаю, кого бы ты хотел на Итоговом больше не видеть, но у Т-1000 жидкокристаллическая атомная решетка.
13.11.2025
Кот-матрос
Во! Хорошо бы кто ни будь снялся.
13.11.2025
Дмитрий Ушкачев
Это верно. Будь я на месте организатором, подтянул бы послематчевым комментатором Бублика.
13.11.2025
Дмитрий Ушкачев
Минаев не мелочится. Сейчас Фритц последний, значит, - не предпоследний. "Железная логика". Считать - это скучно.
13.11.2025
Кот-матрос
Не, ну скукота, кроме тенниса и смотрерь не на что.:laughing::laughing::laughing:
13.11.2025
Дмитрий Ушкачев
Швондера на вас нет...
13.11.2025
Leonsio_
Как это он последнее место занял? Если Музетти 2:0 проиграет, то он последний будет
13.11.2025
Кот-матрос
Да ну нафиг, скучно без Медведева и Рублёва, всё у них "здрасте" да "спасибо". Плюнуть нельзя... чисто, как в трамвае... :unamused::unamused::unamused:
13.11.2025
Дмитрий Ушкачев
Прикольно: если я правильно посчитал, то Фритц вылетел с Итогового за счет проигранного тая. Кстати, австралиец еще не в финале - итальянец может туда тоже попасть - надо делать разницу в выигранных сетах. У Алькараса задача простая - победа или выигранный сет. Потираю ладони, но интрига в этом матче так себе - Карлитос будет играть на победу. Он иначе играть не умеет. Музетти должен победить, а не ждать, что Алькарас будет заниматься раскладами.
13.11.2025