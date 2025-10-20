Александр Бублик и Алехандро Табило встретятся в матче турнира в Вене

Александр Бублик из Казахстана и Алехандро Табило встретятся в матче первого раунда турнира ATP в Вене в понедельник, 20 октября. Игра начнется не ранее 16.00 по московскому времени.

Александр Бублик — Алехандро Табило : трансляция матча турнира ATP в Вене (видео)

Следить за ходом матча по геймам и узнать результат игры Бублик — Табило можно в теннисном матч-центре на сайте «СЭ».

Смотреть прямую трансляцию матча Бублик-Табило с комментарием на русском языке вы можете на сайте и в группе BB Tennis в социальной сети «ВКонтакте» и на онлайн-платформе «Кинопоиск».

Победитель матча во втором раунде встретится с Франсиско Черундоло или Алексом Микельсеном.