20 октября, 14:30

Александр Бублик — Алехандро Табило: онлайн-трансляция матча турнира ATP в Вене

Александр Бублик и Алехандро Табило встретятся в матче турнира в Вене
Александр Иткин
редактор интернет отдела
Фото Global Look Press

Александр Бублик из Казахстана и Алехандро Табило встретятся в матче первого раунда турнира ATP в Вене в понедельник, 20 октября. Игра начнется не ранее 16.00 по московскому времени.

Александр Бублик — Алехандро Табило: трансляция матча турнира ATP в Вене (видео)

Следить за ходом матча по геймам и узнать результат игры Бублик — Табило можно в теннисном матч-центре на сайте «СЭ».

Смотреть прямую трансляцию матча Бублик-Табило с комментарием на русском языке вы можете на сайте и в группе BB Tennis в социальной сети «ВКонтакте» и на онлайн-платформе «Кинопоиск».

Победитель матча во втором раунде встретится с Франсиско Черундоло или Алексом Микельсеном.

