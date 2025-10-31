Александр Бублик и Алекс де Минаур встретятся на турнире в Париже

Александр Бублик из Казахстана и Алекс де Минаур из Австралии встретятся в матче четвертьфинала турнира в Париже в пятницу, 31 октября. Игра начнется не ранее 17.30 по московскому времени.

Александр Бублик — Алекс де Минаур трансляция матча «мастерса» в Париже в прямом эфире (видео онлайн)

В прямом эфире игры ATP можно смотреть на сайте и в официальной группе проекта ВВ Tennis в социальной сети «ВКонтакте», а также на онлайн-платформе «Кинопоиск».

Результаты игрового дня турнира в Париже можно отслеживать в теннисном матч-центре на сайте «СЭ».

В предыдущих раундах Бублик победил Алексея Попырина, Корентена Муте и Тейлора Фритца, а де Минаур — Габриэля Диалло и Карена Хачанова.