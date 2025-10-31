Бублик обыграл Де Минаура и вышел в полуфинал «мастерса» в Париже

Представитель Казахстана Александр Бублик, занимающий 16-е место в рейтинге АТР, стал полуфиналистом «мастерса» в Париже. В 1/4 финала турнира 28-летний спортсмен в трех сетах обыграл 6-ю ракетку мира австралийца Алекса Де Минаура — 6:7 (5:7), 6:4, 7:5. Встреча длилась 2 часа 25 минут. Бублик 16 раз подал навылет, допустил 4 двойные ошибки и реализовал 2 брейк-пойнта из 5. На счету Де Минаура 12 эйсов, 9 «двойных» и ни одного реализованного брейк-пойнта из 2. За выход в финал «мастерса» казахстанский теннисист поборется с канадцем Феликсом Оже-Альяссимом. Париж (Франция) Турнир ATP Rolex Paris Masters Призовой фонд 6 128 940 евро Закрытые корты, хард Одиночный разряд Четвертьфинал Александр Бублик (Казахстан, 13) — Алекс Де Минаур (Австралия, 6) — 6:7 (5:7), 6:4, 7:5

Gena34 Учись Карен как надо выигрывать у этого австралийца,а не продувать вчистую. 01.11.2025

hant64 Ну, убил - это больше метафора. Просто я на что-нибудь другое мог его потратить. Но не жалею, хороший матч получился.:thumbsup: 31.10.2025

fonkom Не забывай, что есть ещё турниры следующей недели. Музетти, Оже и Бублик планируют играть. А это 250 очков. upd: и Медведев 31.10.2025

mitchelll Ага. Канадского франкофона. По папе))) 31.10.2025

Иван Л. Нуу.. скажем первый сет-то зря Сашка отдал, конечно. Где-то и трос подгадил, на тай-брейке как-то несуразно всё пошло: мини туда, мини сюда. А вот начало второго мне прям понравилось: рискованней играл, безбашенней и брыканул, а потом опять режим экономного Бублика включил и удержал) 31.10.2025

рustot вот так убил ёпта. ты матчи медведя и рубло посмотри, вот где убил часто бывает 31.10.2025

рustot Супер Бублик 31.10.2025

Skorz. Как минимум один игрок есть , за кого будем болеть в 1/2 !!! Сказать , что верил-обмануть . Надеялся -да ! Цифры по геймам , больше похожи на судейские записки в боксе , когда битва идет от начала до конца ! Если физических силушек хватит , серьезну удочку , закинул Саша на финал !))) 31.10.2025

Из Алматы Бублик в гонке сейчас на 11-м месте. Но борьба вроде идёт за оставшееся 8-е место: Музетти сейчас 8-й (3685 очков), Оже-Альясим 9-й, Бублик 11-й (правда, непонятно, как он может стать 8-ым, если максимум может набрать 3470) и Медведев 13-й (максимум -3560). То есть следующая игра может стать решающей в этой гонке. Если кто-нибудь снимется с Итогового, то, конечно, и 9-е место пригодится... 31.10.2025

Алехандрохорс Молодец, Саша! Блестящая победа! 31.10.2025

fonkom Логично) Например, Новак. 31.10.2025

Из Алматы Он тоже нервничал. Отсюда и "кривые" дропшоты. Но удержал себя в руках. А Алекс на последней своей подаче не смог и "закопал" себя... 31.10.2025

Черемисин57 Браво, Бублик! Успеха ему в полуфинале!! 31.10.2025

емен Теперь нужно грохнуть канадца ! 31.10.2025

емен Молодец Бублик, хорошо играл! 31.10.2025

rusfеd 2.0 У Саши есть шансы поехать туда запасным. А там запросто кто-то может и сняться 31.10.2025

fonkom Феликс рвётся в Турин. Сложно. 31.10.2025

hant64 Хорошо, пусть он был сегодня Баранкин)). 31.10.2025

hant64 Дропы у него были сегодня просто кошмар, я видел семь, из них четыре подряд не перелетали сетку. Потом дело получше пошло). 31.10.2025

hant64 Саня просто молорик, не даром я время убил на просмотр полутора сетов. И да, четыре матча уже не даёт сопернику сделать хоть один брейк. Как его обыграть? Только на тайбрейках если:grin: 31.10.2025

Из Алматы Выстоял в борьбе нервов. Раньше наверняка бы "сорвался" после какого-нибудь розыгрыша. С канадцем тоже вполне может отстоять победу. Но матч будет более энергичный и силовой. Зато Александр наверняка сумеет чаще эффективно использовать свои дропшоты, ттт. 31.10.2025

Иван Л. Хорошо, но это ещё не всё) На самом деле это был не совсем Бублик) В смысле слишком правильно Саня нынче играл) Ну.. для себя. Феерил не так часто. И не так отчаянно атаковал, как бывало.... Грамотно, правильно, с умом и терпением. Но таки, повторюсь - это был не совсем Бублик. Выиграл и вперёд - дальше! 31.10.2025

mmm17 Бублик обыграл Де Минаура на До Минорной ноте! 31.10.2025