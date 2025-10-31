Бублик обыграл Де Минаура и вышел в полуфинал «мастерса» в Париже

31 октября, 20:13
Представитель Казахстана Александр Бублик, занимающий 16-е место в рейтинге АТР, стал полуфиналистом «мастерса» в Париже.
В 1/4 финала турнира 28-летний спортсмен в трех сетах обыграл 6-ю ракетку мира австралийца Алекса Де Минаура — 6:7 (5:7), 6:4, 7:5.
Встреча длилась 2 часа 25 минут. Бублик 16 раз подал навылет, допустил 4 двойные ошибки и реализовал 2 брейк-пойнта из 5. На счету Де Минаура 12 эйсов, 9 «двойных» и ни одного реализованного брейк-пойнта из 2.
За выход в финал «мастерса» казахстанский теннисист поборется с канадцем Феликсом Оже-Альяссимом.
Париж (Франция)
Турнир ATP Rolex Paris Masters
Призовой фонд 6 128 940 евро
Закрытые корты, хард
Одиночный разряд
Четвертьфинал
Александр Бублик (Казахстан, 13) — Алекс Де Минаур (Австралия, 6) — 6:7 (5:7), 6:4, 7:5
Gena34
Учись Карен как надо выигрывать у этого австралийца,а не продувать вчистую.
01.11.2025
hant64
Ну, убил - это больше метафора. Просто я на что-нибудь другое мог его потратить. Но не жалею, хороший матч получился.:thumbsup:
31.10.2025
fonkom
Не забывай, что есть ещё турниры следующей недели. Музетти, Оже и Бублик планируют играть. А это 250 очков. upd: и Медведев
31.10.2025
mitchelll
Ага. Канадского франкофона. По папе)))
31.10.2025
Иван Л.
Нуу.. скажем первый сет-то зря Сашка отдал, конечно. Где-то и трос подгадил, на тай-брейке как-то несуразно всё пошло: мини туда, мини сюда. А вот начало второго мне прям понравилось: рискованней играл, безбашенней и брыканул, а потом опять режим экономного Бублика включил и удержал)
31.10.2025
рustot
вот так убил ёпта. ты матчи медведя и рубло посмотри, вот где убил часто бывает
31.10.2025
рustot
Супер Бублик
31.10.2025
Skorz.
Как минимум один игрок есть , за кого будем болеть в 1/2 !!! Сказать , что верил-обмануть . Надеялся -да ! Цифры по геймам , больше похожи на судейские записки в боксе , когда битва идет от начала до конца ! Если физических силушек хватит , серьезну удочку , закинул Саша на финал !)))
31.10.2025
Из Алматы
Бублик в гонке сейчас на 11-м месте. Но борьба вроде идёт за оставшееся 8-е место: Музетти сейчас 8-й (3685 очков), Оже-Альясим 9-й, Бублик 11-й (правда, непонятно, как он может стать 8-ым, если максимум может набрать 3470) и Медведев 13-й (максимум -3560). То есть следующая игра может стать решающей в этой гонке. Если кто-нибудь снимется с Итогового, то, конечно, и 9-е место пригодится...
31.10.2025
Алехандрохорс
Молодец, Саша! Блестящая победа!
31.10.2025
fonkom
Логично) Например, Новак.
31.10.2025
Из Алматы
Он тоже нервничал. Отсюда и "кривые" дропшоты. Но удержал себя в руках. А Алекс на последней своей подаче не смог и "закопал" себя...
31.10.2025
Черемисин57
Браво, Бублик! Успеха ему в полуфинале!!
31.10.2025
емен
Теперь нужно грохнуть канадца !
31.10.2025
емен
Молодец Бублик, хорошо играл!
31.10.2025
rusfеd 2.0
У Саши есть шансы поехать туда запасным. А там запросто кто-то может и сняться
31.10.2025
fonkom
Феликс рвётся в Турин. Сложно.
31.10.2025
hant64
Хорошо, пусть он был сегодня Баранкин)).
31.10.2025
hant64
Дропы у него были сегодня просто кошмар, я видел семь, из них четыре подряд не перелетали сетку. Потом дело получше пошло).
31.10.2025
hant64
Саня просто молорик, не даром я время убил на просмотр полутора сетов. И да, четыре матча уже не даёт сопернику сделать хоть один брейк. Как его обыграть? Только на тайбрейках если:grin:
31.10.2025
Из Алматы
Выстоял в борьбе нервов. Раньше наверняка бы "сорвался" после какого-нибудь розыгрыша. С канадцем тоже вполне может отстоять победу. Но матч будет более энергичный и силовой. Зато Александр наверняка сумеет чаще эффективно использовать свои дропшоты, ттт.
31.10.2025
Иван Л.
Хорошо, но это ещё не всё) На самом деле это был не совсем Бублик) В смысле слишком правильно Саня нынче играл) Ну.. для себя. Феерил не так часто. И не так отчаянно атаковал, как бывало.... Грамотно, правильно, с умом и терпением. Но таки, повторюсь - это был не совсем Бублик. Выиграл и вперёд - дальше!
31.10.2025
mmm17
Бублик обыграл Де Минаура на До Минорной ноте!
31.10.2025
rusfеd 2.0
молодчик! очень хорошие шансы выйти в финал
31.10.2025