Бублик обыграл Попырина и вышел в третий круг «мастерса» в Мадриде

Сегодня, 16:13
Казахстанский теннисист Александр Бублик победил австралийца Алексея Попырина во втором круге «мастерса» в Мадриде — 6:4, 7:6 (7:4).
Игра продолжалась 1 час 52 минуты.
В третьем круге Бублик встретится с победителем пары Гаэль Монфис (Франция) — Андрей Рублев (Россия, 7).
Мадрид (Испания)
Турнир ATP Mutua Madrid Open
Призовой фонд 8 055 385 евро
Открытые корты, грунт
Одиночный разряд
Второй круг
Александр Бублик (Казахстан) — Алексей Попырин (Австралия, 25) — 6:4, 7:6 (7:4)
Хуан Мануэль Черундоло (Аргентина, Q) — Феликс Оже-Альяссим (Канада, 18) — 7:6 (7:5), 6:4
Франсиско Комесанья (Аргентина) — Артюр Фис (Франция, 13) — 7:6 (7:4), 6:4
Франсиско Черундоло (Аргентина, 20) — Гарольд Майо (Франция, Q) — 6:3, 6:4