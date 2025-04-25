Бублик обыграл Попырина и вышел в третий круг «мастерса» в Мадриде

Казахстанский теннисист Александр Бублик победил австралийца Алексея Попырина во втором круге «мастерса» в Мадриде — 6:4, 7:6 (7:4). Игра продолжалась 1 час 52 минуты. В третьем круге Бублик встретится с победителем пары Гаэль Монфис (Франция) — Андрей Рублев (Россия, 7). Мадрид (Испания) Турнир ATP Mutua Madrid Open Призовой фонд 8 055 385 евро Открытые корты, грунт Одиночный разряд Второй круг Александр Бублик (Казахстан) — Алексей Попырин (Австралия, 25) — 6:4, 7:6 (7:4) Хуан Мануэль Черундоло (Аргентина, Q) — Феликс Оже-Альяссим (Канада, 18) — 7:6 (7:5), 6:4 Франсиско Комесанья (Аргентина) — Артюр Фис (Франция, 13) — 7:6 (7:4), 6:4 Франсиско Черундоло (Аргентина, 20) — Гарольд Майо (Франция, Q) — 6:3, 6:4