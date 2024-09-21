Бублик пробился в четвертьфинал турнира в Чэнду

Представитель Казахстана Александр Бублик вышел в четвертьфинал турнира в Чэнду.

Во втором круге 27-я ракетка мира обыграл аргентинца Федерико Гомеса в двух сетах — 6:4, 6:4. Матч длился 1 час 28 минут.

Соперником Бублика в четвертьфинале станет победитель матча Роман Сафиуллин (Россия) — Цзюньчэн Шан (Китай).

Чэнду (Китай)

Турнир ATP Chengdu Open

Призовой фонд 1 171 655 долларов

Открытые корты, хард

Одиночный разряд

Второй круг

Александр Бублик (Казахстан, 2) — Федерико Гомес (Аргентина, Q) — 6:4, 6:4