Бублик пробился в четвертьфинал турнира в Чэнду

Сегодня, 14:31
Представитель Казахстана Александр Бублик вышел в четвертьфинал турнира в Чэнду.
Во втором круге 27-я ракетка мира обыграл аргентинца Федерико Гомеса в двух сетах — 6:4, 6:4. Матч длился 1 час 28 минут.
Соперником Бублика в четвертьфинале станет победитель матча Роман Сафиуллин (Россия) — Цзюньчэн Шан (Китай).
Чэнду (Китай)
Турнир ATP Chengdu Open
Призовой фонд 1 171 655 долларов
Открытые корты, хард
Одиночный разряд
Второй круг
Александр Бублик (Казахстан, 2) — Федерико Гомес (Аргентина, Q) — 6:4, 6:4