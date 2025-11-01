Александр Бублик и Феликс Оже-Альяссим сыграют в полуфинале «мастерса» в Париже 1 ноября

Представитель Казахстана Александр Бублик и канадец Феликс Оже-Альяссим сыграют в полуфинале «мастерса» в Париже в субботу, 1 ноября. Начало — после 16.30 по московскому времени.

Александр Бублик — Феликс Оже-Альяссим: трансляция матча «мастерса» в Париже в прямом эфире (видео онлайн)

В прямом эфире игру можно на сайте ВВ Tennis, а также в официальной группе вещателя в социальной сети «ВКонтакте».

В четвертьфинале «тысячника» казахстанский теннисист обыграл Алекса де Минаура в трех сетах — 6:7 (5:7), 6:4, 7:5. В 1/4 турнира канадец победил Валентина Вашеро со счетом 6:2, 6:2.

28-летний Бублик — 16-я ракетка мира. 25-летний Оже-Альяссим занимает 10-е место в рейтинге ATP.

«Мастерс» в Париже (Франция) пройдет с 27 октября по 2 ноября.