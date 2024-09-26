Бублик проиграл Коболли на турнире в Пекине, итальянец сыграет с Котовым

Представляющий Казахстан Александр Бублик уступил итальянцу Флавио Коболли в первом круге турнира в Пекине — 6:4, 1:6, 6:7 (4:7). Матч длился 2 часа 6 минут. 32-я ракетка мира встретится с россиянином Павлом Котовым во втором круге. Пекин (Китай) Турнир ATP China Open Призовой фонд 3 720 165 долларов Открытые корты, хард Одиночный разряд Первый круг Флавио Коболли (Италия) — Александр Бублик (Казахстан) — 4:6, 6:1, 7:6 (7:4) Иржи Легечка (Чехия) — Педро Мартинес (Испания) — 7:6 (7:4), 6:2 Таллон Грикспур (Нидерланды) — Миомир Кецманович (Сербия) — 6:7 (3:7), 6:4, 6:3