Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
ATP. Новости
Рейтинг
Турниры
Новости
Статьи
Фото
Видео
Все материалы
Главная
Теннис
ATP

Сегодня, 14:15

Александр Бублик — Флавио Коболли: смотреть трансляцию матча турнира ATP в Пекине

Бублик сыграет с Коболли в 1/16 финала турнира ATP 500 в Пекине 26 сентября
Валентина Глазко
редактор интернет отдела
Александр Бублик.
Фото Reuters
Telegram Дзен

Представитель Казахстана Александр Бублик сыграет с итальянцем Флавио Коболли в 1/16 финала турнира ATP 500 в Пекине в четверг, 26 сентября. Матч пройдет на Бриллиантовом корет Национального теннисного центра. Начало — в 15.30 по московскому времени.

Смотреть прямую трансляцию матча Бублик — Коболли с русским комментарием можно легально в отдельном плеере по этой ссылке (ссылка доступна без блокировщика рекламы).

Турнир ATP 500 в Пекине стартовал 26 сентября и завершится 2 октября. Действующий чемпион — итальянский теннисист Янник Синнер.

27-летний Бублик — 26-я ракетка мира. 22-летний Коболли занимает 32-е место в мировом рейтинге.

ATP: рейтинг, турниры, новости и статьи, фото и видео

Теннис
Александр Бублик

Olimpbet awards

Мобильные приложения СЭ
Читайте также
Путин рассказал об изменениях в ядерной доктрине РФ. Главное
В Пермском крае задержали мужчину за домогательства семилетней девочки в Сети
Бывший футболист сборной России Бугаев приговорен к 9,5 года тюрьмы
Глушенков никак не отмоется от слов о сборной, Радимов объяснил, зачем Семаку Соболев
Карпукас рассказал о качествах Глушенкова и требованиях Карпина
The New York Times узнала о предъявлении уголовных обвинений мэру Нью-Йорка
Сегодня
Вчера
Неделя