Бублик сыграет с Коболли в 1/16 финала турнира ATP 500 в Пекине 26 сентября

Представитель Казахстана Александр Бублик сыграет с итальянцем Флавио Коболли в 1/16 финала турнира ATP 500 в Пекине в четверг, 26 сентября. Матч пройдет на Бриллиантовом корет Национального теннисного центра. Начало — в 15.30 по московскому времени.

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Турнир ATP 500 в Пекине стартовал 26 сентября и завершится 2 октября. Действующий чемпион — итальянский теннисист Янник Синнер.

27-летний Бублик — 26-я ракетка мира. 22-летний Коболли занимает 32-е место в мировом рейтинге.

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