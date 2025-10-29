Александр Бублик и Коренте Муте встретятся на турнире в Париже

Александр Бублик из Казахстана и Корентен Муте из Франции встретятся во втором круге турнира ATP в Париже в среду, 29 октября. Игра начнется не ранее 21.00 по московскому времени.

Александр Бублик — Корентен Муте : трансляция матча «мастерса» в Париже в прямом эфире (видео онлайн)

В прямом эфире игру можно смотреть на сайте и в официальной группе проекта ВВ Tennis в социальной сети «ВКонтакте», а также на онлайн-платформе «Кинопоиск».

Результаты игрового дня турнира в Париже можно отслеживать в теннисном матч-центре на сайте «СЭ».

В первом раунде Бублик победил Алексея Попырина из Австралии со счетом 6:4, 6:3, а Муте обыграл Рейлли Опелку из США — 3:6, 7:5, 6:1.