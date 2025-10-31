Бублик — о полуфинале с Оже-Альяссимом: «Нас ждет большой матч»

Представитель Казахстана Александр Бублик объяснил важность полуфинального матча против канадца Феликса Оже-Альяссима на «мастерсе» в Париже.

В пятницу Бублик в трех сетах обыграл 6-ю ракетку мира австралийца Алекса Де Минаура (6:7 (5:7), 6:4, 7:5) в четвертьфинале турнира.

«Я уже не могу напрямую отобраться в Турин, но могу попасть как запасной. А он — наоборот, сможет попасть напрямую, если выиграет турнир. Так что нас ждет большой матч. Он борется за место на Итоговом, я — за возможность стать запасным. Надеюсь, получится хорошая, честная борьба», — сказал спортсмен в интервью на корте.

Полуфинал между Бубликом и Оже-Альяссимом пройдет в субботу, 1 ноября. Начало матча — в 16.30 по московскому времени.