Александр Бублик и Тейлор Фритц встретятся на турнире АТР в Париже

Александр Бублик из Казахстана и Тейлор Фритц из США встретятся в матче третьего круга турнира ATP в Париже в четверг, 30 октября. Игра начнется не ранее 18.00 по московскому времени.

Александр Бублик — Тейлор Фритц: трансляция матча «мастерса» в Париже в прямом эфире (видео онлайн)

В прямом эфире игры ATP можно смотреть на сайте и в официальной группе проекта ВВ Tennis в социальной сети «ВКонтакте», а также на онлайн-платформе «Кинопоиск».

Результаты игрового дня турнира в Париже можно отслеживать в теннисном матч-центре на сайте «СЭ».

В предыдущих раундах Бублик победил Алексея Попырина и Корентена Муте, а стартовавший со второго раунда Фритц обыграл Александра Вукича.