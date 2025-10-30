Бублик обыграл Фритца и вышел в четвертьфинал «мастерса» в Париже

Казахстанский теннисист Александр Бублик победил американца Тэйлора Фритца в третьем круге турнира «мастерса» в Париже — 7:6 (7:5), 6:2. Игра продолжалась 1 час 28 минут. Бублик сделал 11 эйсов, допустил 1 двойную ошибку и реализовал 2 брейк-пойнта из 10. На счету Фритца 15 подач навылет, 5 «двойных» и ни одного реализованного брейк-пойнта из 4. В четвертьфинале турнира Бублик сыграет с победителем пары Карен Хачанов (Россия, 10) — Алекс Де Минаур (Австралия, 6). Париж (Франция) Турнир ATP Rolex Paris Masters Призовой фонд 6 128 940 евро Закрытые корты, хард Одиночный разряд Третий круг Александр Бублик (Казахстан, 13) — Тэйлор Фритц (США, 4) — 7:6 (7:5), 6:2.

shpasic _Mike N_ 3 дня назад Что приготовит Бублик для американца? - конечно же дырку от бублика ! Фриц порвет российского казаха ! 01.11.2025

Viktor Freond Если бы тренировался больше, таких лохов как Фритц бы обыгрывал постоянно, явно потенциала больше чем у большинства 10-ки. 30.10.2025

Jacky_Dnepr Бубль гум даёт жару! 30.10.2025

Иван Л. Прям опечален тем, что посмотреть не удалось. Но результат покрыл печали) количество двойных у Сашки... впечатляет) а что, кто в курсе, может он, если возьмет титул, на итоговый прорваться? А вообще, просто рад победе художника :clap: 30.10.2025

ValeraK Браво! По конспектам Черчесова!) 30.10.2025

Есть город на Неве шмульц, ты тупой. зачем лезешш в спорты где ты лох? 30.10.2025

ValeraK Карен Шнайбургер? 30.10.2025

SuperDennis Некрасиво прозвучало, но да бог тебе судья. 30.10.2025

Кот-матрос И за Сашу и за Даню. 30.10.2025

SuperDennis Думал, ты за Медведева. 30.10.2025

Из Алматы Возможно, Бублик реально повзрослел. Если это так, то теперь при попадании в ТОП-10 амплитуда его "качелей" резко уменьшится. И нижним уровнем теперь у него будет примерно 30-е место. 30.10.2025

alehan.227471 А вот у Бублика яйца есть:)! 30.10.2025

_Mike N_ Валенок - конец сезона, все уставшие, вот Бублик и пользуется моментом 30.10.2025

_Mike N_ Карен в пролете ! 30.10.2025

Кот-матрос Артист, чего уж там. 30.10.2025

Кот-матрос Саша, ты просто супер, всегда за тебя! 30.10.2025

рustot Не обыграл, а уничтожил в 2х сетах. Браво Гатчина!! 30.10.2025

Дмитрий Ушкачев Не будет. Он - разляляй. Тем и запомнится. Шоу умеет устраивать и играть может. Просто он играет и гуляет. Для Саши результат - вторичен. Главное, не перегружать свою психику. Получается выигрывать - зашибись. Нет - "на нет и суда нет". 30.10.2025

инок Саша Бублик уже рядом с ТОП-10?. И это с 82 места. Он молодец! 30.10.2025

mmm17 Всем фрицам- дырку от бублика! 30.10.2025

Дмитрий Ушкачев Фритц, Фритц... "Дырку от Бублика ты получишь, а не Шарапова!" Теперь нужен мастер-класс для Карена (теннисно-расслабленный). 30.10.2025

Ботокс007 Интересно вот что. Бублик был в пятом десятке, подбирался к двадцатке, сейчас - 16-й. Когда он играет с игроками десятки, а там в основном - одни и те же, он абсолютно расслаблен и не парится. А эти все зажаты, им нужно сохранить свое место, попасть на Итоговый турнир. А этот еnfant terrible, раздолбай, матерщинник, если поймает кураж - выносит их в одну калитку, как сегодня Фрица, а летом - Синнера. У Бублика по жизни - качели, конечно, в играх, но следить за ним интересно. Ну, и подача, дропшоты и, как сегодня, бэкхенды - это что-то запредельное. Ломается в итоге даже 4-ая ракетка мира. 30.10.2025

Алехандрохорс Красава, Саша. Хорошо по Фрицу прошёлся, невзирая на тутошних балаболов. Составит Дане поддержку в четвертьфиналах! 30.10.2025

hаnt64 Молодец Саша! Непринужденно обыграл Фрица. Это Здорово, что так четко это сделал, в то время, когда другие проигрывают метисам! 30.10.2025