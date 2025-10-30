Видео
30 октября, 19:36

Бублик обыграл Фритца и вышел в четвертьфинал «мастерса» в Париже

Игнат Заздравин
Корреспондент
Александр Бублик.
Фото AFP

Казахстанский теннисист Александр Бублик победил американца Тэйлора Фритца в третьем круге турнира «мастерса» в Париже — 7:6 (7:5), 6:2.

Игра продолжалась 1 час 28 минут.

Бублик сделал 11 эйсов, допустил 1 двойную ошибку и реализовал 2 брейк-пойнта из 10. На счету Фритца 15 подач навылет, 5 «двойных» и ни одного реализованного брейк-пойнта из 4.

В четвертьфинале турнира Бублик сыграет с победителем пары Карен Хачанов (Россия, 10) — Алекс Де Минаур (Австралия, 6).

Париж (Франция)

Турнир ATP Rolex Paris Masters

Призовой фонд 6 128 940 евро

Закрытые корты, хард

Одиночный разряд

Третий круг

Александр Бублик (Казахстан, 13) — Тэйлор Фритц (США, 4) — 7:6 (7:5), 6:2.

28

  • shpasic

    _Mike N_ 3 дня назад Что приготовит Бублик для американца? - конечно же дырку от бублика ! Фриц порвет российского казаха !

    01.11.2025

  • Viktor Freond

    Если бы тренировался больше, таких лохов как Фритц бы обыгрывал постоянно, явно потенциала больше чем у большинства 10-ки.

    30.10.2025

  • Jacky_Dnepr

    Бубль гум даёт жару!

    30.10.2025

  • Иван Л.

    Прям опечален тем, что посмотреть не удалось. Но результат покрыл печали) количество двойных у Сашки... впечатляет) а что, кто в курсе, может он, если возьмет титул, на итоговый прорваться? А вообще, просто рад победе художника :clap:

    30.10.2025

  • ValeraK

    Браво! По конспектам Черчесова!)

    30.10.2025

  • Есть город на Неве

    шмульц, ты тупой. зачем лезешш в спорты где ты лох?

    30.10.2025

  • ValeraK

    Карен Шнайбургер?

    30.10.2025

  • SuperDennis

    Некрасиво прозвучало, но да бог тебе судья.

    30.10.2025

  • Кот-матрос

    И за Сашу и за Даню.

    30.10.2025

  • SuperDennis

    Думал, ты за Медведева.

    30.10.2025

  • Из Алматы

    Возможно, Бублик реально повзрослел. Если это так, то теперь при попадании в ТОП-10 амплитуда его "качелей" резко уменьшится. И нижним уровнем теперь у него будет примерно 30-е место.

    30.10.2025

  • alehan.227471

    А вот у Бублика яйца есть:)!

    30.10.2025

  • _Mike N_

    Валенок - конец сезона, все уставшие, вот Бублик и пользуется моментом

    30.10.2025

  • _Mike N_

    Карен в пролете !

    30.10.2025

  • Кот-матрос

    Артист, чего уж там.

    30.10.2025

  • Кот-матрос

    Саша, ты просто супер, всегда за тебя!

    30.10.2025

  • рustot

    Не обыграл, а уничтожил в 2х сетах. Браво Гатчина!!

    30.10.2025

  • Дмитрий Ушкачев

    Не будет. Он - разляляй. Тем и запомнится. Шоу умеет устраивать и играть может. Просто он играет и гуляет. Для Саши результат - вторичен. Главное, не перегружать свою психику. Получается выигрывать - зашибись. Нет - "на нет и суда нет".

    30.10.2025

  • инок

    Саша Бублик уже рядом с ТОП-10?. И это с 82 места. Он молодец!

    30.10.2025

  • mmm17

    Всем фрицам- дырку от бублика!

    30.10.2025

  • Дмитрий Ушкачев

    Фритц, Фритц... "Дырку от Бублика ты получишь, а не Шарапова!" Теперь нужен мастер-класс для Карена (теннисно-расслабленный).

    30.10.2025

  • Ботокс007

    Интересно вот что. Бублик был в пятом десятке, подбирался к двадцатке, сейчас - 16-й. Когда он играет с игроками десятки, а там в основном - одни и те же, он абсолютно расслаблен и не парится. А эти все зажаты, им нужно сохранить свое место, попасть на Итоговый турнир. А этот еnfant terrible, раздолбай, матерщинник, если поймает кураж - выносит их в одну калитку, как сегодня Фрица, а летом - Синнера. У Бублика по жизни - качели, конечно, в играх, но следить за ним интересно. Ну, и подача, дропшоты и, как сегодня, бэкхенды - это что-то запредельное. Ломается в итоге даже 4-ая ракетка мира.

    30.10.2025

  • Алехандрохорс

    Красава, Саша. Хорошо по Фрицу прошёлся, невзирая на тутошних балаболов. Составит Дане поддержку в четвертьфиналах!

    30.10.2025

  • hаnt64

    Молодец Саша! Непринужденно обыграл Фрица. Это Здорово, что так четко это сделал, в то время, когда другие проигрывают метисам!

    30.10.2025

  • Sam17

    Молодец Саша! А второй сет вообще супер! Если он так всегда играть будет - его первая десятка ждёт.

    30.10.2025

    Теннис
    Александр Бублик
    Тэйлор Фритц
    Популярные
    Сегодня
    Вчера
    Неделя