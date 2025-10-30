Бублик обыграл Фритца и вышел в четвертьфинал «мастерса» в Париже

30 октября, 19:36
Казахстанский теннисист Александр Бублик победил американца Тэйлора Фритца в третьем круге турнира «мастерса» в Париже — 7:6 (7:5), 6:2.
Игра продолжалась 1 час 28 минут.
Бублик сделал 11 эйсов, допустил 1 двойную ошибку и реализовал 2 брейк-пойнта из 10. На счету Фритца 15 подач навылет, 5 «двойных» и ни одного реализованного брейк-пойнта из 4.
В четвертьфинале турнира Бублик сыграет с победителем пары Карен Хачанов (Россия, 10) — Алекс Де Минаур (Австралия, 6).
Париж (Франция)
Турнир ATP Rolex Paris Masters
Призовой фонд 6 128 940 евро
Закрытые корты, хард
Одиночный разряд
Третий круг
Александр Бублик (Казахстан, 13) — Тэйлор Фритц (США, 4) — 7:6 (7:5), 6:2.
shpasic
_Mike N_ 3 дня назад Что приготовит Бублик для американца? - конечно же дырку от бублика ! Фриц порвет российского казаха !
01.11.2025
Viktor Freond
Если бы тренировался больше, таких лохов как Фритц бы обыгрывал постоянно, явно потенциала больше чем у большинства 10-ки.
30.10.2025
Jacky_Dnepr
Бубль гум даёт жару!
30.10.2025
Иван Л.
Прям опечален тем, что посмотреть не удалось. Но результат покрыл печали) количество двойных у Сашки... впечатляет) а что, кто в курсе, может он, если возьмет титул, на итоговый прорваться? А вообще, просто рад победе художника :clap:
30.10.2025
ValeraK
Браво! По конспектам Черчесова!)
30.10.2025
Есть город на Неве
шмульц, ты тупой. зачем лезешш в спорты где ты лох?
30.10.2025
ValeraK
Карен Шнайбургер?
30.10.2025
SuperDennis
Некрасиво прозвучало, но да бог тебе судья.
30.10.2025
Кот-матрос
И за Сашу и за Даню.
30.10.2025
SuperDennis
Думал, ты за Медведева.
30.10.2025
Из Алматы
Возможно, Бублик реально повзрослел. Если это так, то теперь при попадании в ТОП-10 амплитуда его "качелей" резко уменьшится. И нижним уровнем теперь у него будет примерно 30-е место.
30.10.2025
alehan.227471
А вот у Бублика яйца есть:)!
30.10.2025
_Mike N_
Валенок - конец сезона, все уставшие, вот Бублик и пользуется моментом
30.10.2025
_Mike N_
Карен в пролете !
30.10.2025
Кот-матрос
Артист, чего уж там.
30.10.2025
Кот-матрос
Саша, ты просто супер, всегда за тебя!
30.10.2025
рustot
Не обыграл, а уничтожил в 2х сетах. Браво Гатчина!!
30.10.2025
Дмитрий Ушкачев
Не будет. Он - разляляй. Тем и запомнится. Шоу умеет устраивать и играть может. Просто он играет и гуляет. Для Саши результат - вторичен. Главное, не перегружать свою психику. Получается выигрывать - зашибись. Нет - "на нет и суда нет".
30.10.2025
инок
Саша Бублик уже рядом с ТОП-10?. И это с 82 места. Он молодец!
30.10.2025
mmm17
Всем фрицам- дырку от бублика!
30.10.2025
Дмитрий Ушкачев
Фритц, Фритц... "Дырку от Бублика ты получишь, а не Шарапова!" Теперь нужен мастер-класс для Карена (теннисно-расслабленный).
30.10.2025
Ботокс007
Интересно вот что. Бублик был в пятом десятке, подбирался к двадцатке, сейчас - 16-й. Когда он играет с игроками десятки, а там в основном - одни и те же, он абсолютно расслаблен и не парится. А эти все зажаты, им нужно сохранить свое место, попасть на Итоговый турнир. А этот еnfant terrible, раздолбай, матерщинник, если поймает кураж - выносит их в одну калитку, как сегодня Фрица, а летом - Синнера. У Бублика по жизни - качели, конечно, в играх, но следить за ним интересно. Ну, и подача, дропшоты и, как сегодня, бэкхенды - это что-то запредельное. Ломается в итоге даже 4-ая ракетка мира.
30.10.2025
Алехандрохорс
Красава, Саша. Хорошо по Фрицу прошёлся, невзирая на тутошних балаболов. Составит Дане поддержку в четвертьфиналах!
30.10.2025
hаnt64
Молодец Саша! Непринужденно обыграл Фрица. Это Здорово, что так четко это сделал, в то время, когда другие проигрывают метисам!
30.10.2025
Sam17
Молодец Саша! А второй сет вообще супер! Если он так всегда играть будет - его первая десятка ждёт.
30.10.2025