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Александр Бублик — Якуб Меншик: смотреть трансляцию матча турнира ATP в Роттердаме

Александр Бублик сыграет с Якубом Меншиком в первом круге турнира в Роттердаме 4 февраля
Валентина Глазко
редактор интернет отдела
Александр Бублик.
Фото Reuters
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Представитель Казахстана Александр Бублик сыграет с чехом Якубом Меншиком в первом круге турнира в Роттердаме во вторник, 4 февраля. Ориентировочное время начала — в 16.00 по московскому времени.

Смотреть прямую трансляцию матча Бублик — Меншик с комментарием на русском языке вы можете в плеере на этой странице (ссылка может быть недоступна с блокировщиком рекламы).

27-летний Бублик — 49-я ракетка мира. 19-летний Меншик занимает 47-е место в рейтинге ATP.

Турнир в Роттердаме стартовал 3 февраля и завершится 9 февраля. Действующий победитель хардового турнира ATP 500 в Нидерландах — итальянский теннисист Янник Синнер.

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Теннис
Александр Бублик
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