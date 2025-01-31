Рублев сыграет с Ковачевичем в полуфинале турнира в Монпелье

Американский теннисист Александр Ковачевич обыграл представителя Казахстана Александра Бублика в четвертьфинале турнира ATP 250 в Монпелье. Матч завершился со счетом 6:3, 6:2. Продолжительность игры составила 1 час 16 минут. В 1/2 финала турнира 102-я ракетка мира Ковачевич сыграет с россиянином Андреем Рублевым. Монпелье (Франция) Турнир ATP Open Occitanie Призовой фонд 596 035 евро Закрытые корты, хард Одиночный разряд Четвертьфинал Александр Ковачевич (США, Q) — Александр Бублик (Казахстан, 4) — 6:3, 6:2