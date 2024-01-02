Сегодня, 11:07
Председатель правления «Зенита» Александр Медведев назвал теннисиста Даниила Медведева и пловчиху Евгению Чикунову лучшими спортсменами 2023 года в России.
«Кого я считаю лучшим спортсменом года в России? Даниила Медведева и Евгению Чикунову», — приводит слова Медведева Legalbet.
В минувшем сезоне 27-летний Медведев выиграл пять турниров. Теннисист стал победителем соревнований в Роттердаме, Дохе, Дубае, Майами и Риме.
19-летняя Чикунова в декабре одержала победу на дистанции 200 м брассом на Кубке Владимира Сальникова, который проходил в Санкт-Петербурге с 16 по 18 декабря 2023 года.