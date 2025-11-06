Музетти вышел в полуфинал турнира в Афинах

Девятая ракетка мира Лоренцо Музетти обыграл француза Александра Мюллера в четвертьфинале турнира в Афинах — 6:2, 6:4.

Матч продлился 1 час 22 минуты.

Музетти 9 раз подал навылет, не допустил ни одной двойной ошибки и реализовал 4 брейк-пойнта из 11. На счету Мюллера 2 эйса, 1 двойная ошибка и 1 реализованный брейк-пойнт из 3.

В полуфинале турнира в столице Греции 23-летний итальянец встретится с американцем Себастьяном Кордой.

Афины (Греция)

Турнир ATP Vanda Pharmaceuticals Hellenic Championship

Призовой фонд 766 715 евро

Закрытые корты, хард

Одиночный разряд

Четвертьфинал

Лоренцо Музетти (Италия, 2) — Александр Мюллер (Франция, 5) — 6:2, 6:4