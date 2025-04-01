Шевченко потерпел поражение на старте турнира в Румынии

1 апреля, 14:02
Представитель Казахстана Александр Шевченко не смог выйти во второй круг турнира в Бухаресте (Румыния).
На старте соревнований 24-летний спортсмен в двух сетах уступил квалифаеру Филипу Мисоличу из Австрии — 3:6, 4:6. Матч длился 1 час 18 минут.
В следующем круге Мисолич встретится с победителем пары Камило Уго Карабельи (Аргентина, 8) — Раду Албот (Молдавия).
Бухарест (Румыния)
Турнир ATP Tiriac Open
Открытые корты, грунт
Одиночный разряд
Первый круг
Филип Мисолич (Австрия, Q) — Александр Шевченко (Казахстан) — 6:3, 6:4