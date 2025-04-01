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1 апреля, 14:02

Шевченко потерпел поражение на старте турнира в Румынии

Алина Савинова
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Представитель Казахстана Александр Шевченко не смог выйти во второй круг турнира в Бухаресте (Румыния).

На старте соревнований 24-летний спортсмен в двух сетах уступил квалифаеру Филипу Мисоличу из Австрии — 3:6, 4:6. Матч длился 1 час 18 минут.

В следующем круге Мисолич встретится с победителем пары Камило Уго Карабельи (Аргентина, 8) — Раду Албот (Молдавия).

Бухарест (Румыния)

Турнир ATP Tiriac Open

Открытые корты, грунт

Одиночный разряд

Первый круг

Филип Мисолич (Австрия, Q) — Александр Шевченко (Казахстан) — 6:3, 6:4

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Теннис
Александр Шевченко
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