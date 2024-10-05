Шевченко победил Черундоло во втором круге «мастерса» в Шанхае

Сегодня, 10:09
Представляющий Казахстан Александр Шевченко победил аргентинца Франсиско Черундоло во втором круге турнира серии ATP 1000 в Шанхае — 7:6 (9:7), 7:5.
Матч длился 1 час 52 минуты.
Шевченко вышел в третий круг «мастерса» и встретится с победителем матча Андрей Рублев (Россия, 6) — Якуб Меншик (Чехия).
Шанхай (Китай)
Турнир ATP Rolex Shanghai Masters
Призовой фонд 8 995 555 долларов
Открытые корты, хард
Одиночный разряд
Второй круг
Александр Шевченко (Казахстан) — Франсиско Черундоло (Аргентина, 27) — 7:6 (9:7), 7:5