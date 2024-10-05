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Сегодня, 10:09

Шевченко победил Черундоло во втором круге «мастерса» в Шанхае

Руслан Минаев
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Представляющий Казахстан Александр Шевченко победил аргентинца Франсиско Черундоло во втором круге турнира серии ATP 1000 в Шанхае — 7:6 (9:7), 7:5.

Матч длился 1 час 52 минуты.

Шевченко вышел в третий круг «мастерса» и встретится с победителем матча Андрей Рублев (Россия, 6) — Якуб Меншик (Чехия).

Шанхай (Китай)

Турнир ATP Rolex Shanghai Masters

Призовой фонд 8 995 555 долларов

Открытые корты, хард

Одиночный разряд

Второй круг

Александр Шевченко (Казахстан) — Франсиско Черундоло (Аргентина, 27) — 7:6 (9:7), 7:5

Теннис
Александр Шевченко

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