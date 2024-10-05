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Сегодня, 07:00

Александр Шевченко — Франсиско Черундоло: смотреть матч «мастерса» в Шанхае онлайн

Шевченко и Черундоло встретятся в матче «мастерса» в Шанхае
Александр Иткин
редактор интернет отдела
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Представляющий Казахстан Александр Шевченко и аргентинец Франсиско Черундоло встретятся в матче «мастерса» в Шанхае в субботу, 5 октября. Игра начнется не ранее 7.30 по московскому времени.

Смотреть прямую трансляцию матча Шевченко — Черундоло с комментарием на русском языке вы можете легально в отдельном плеере на этой странице (ссылка может быть недоступна с блокировщиком рекламы).

Шевченко находится на 58-м месте в рейтинге ATP. В предыдущем раунде турнира в Шанхае бывший россиянин победил Рамкумара Раманатана из Индии со счетом 6:1, 7:6 (7:3). Черундоло, являющийся 31-й ракеткой мира, во второй круг автоматически.

В феврале Черундоло победил Шевченко, отказавшегося продолжать встречу во втором сете.

Теннис
Александр Шевченко

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