Шевченко проиграл Хуркачу во втором круге турнира в Майами

Казахстанский теннисист Александр Шевченко не смог выйти в третий круг турнира ATP в Майами (США).

Во втором круге спортсмен уступил поляку Хуберту Хуркачу в трех сетах — 4:6, 7:6 (7:2), 3:6.

В третьем круге Хуркач встретится с победителем матча Себастьян Корда (США, 28) — Роберто Баутиста-Агут (Испания).

Александр Шевченко — бывший российский теннисист, он выступает за Казахстан с февраля 2024 года.

Майами (США)

Турнир ATP Miami Open presented by Itau

Призовой фонд 8 995 555 долларов

Открытые корты, хард

Одиночный разряд

Второй круг

Хуберт Хуркач (Польша, 8) — Александр Шевченко (Казахстан) — 6:4, 6:7 (2:7), 6:3