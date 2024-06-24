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Сегодня, 16:42

Шевченко вышел во второй круг турнира на Мальорке

Руслан Минаев
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Представляющий Казахстан Александр Шевченко победил француза Констана Лестьенна в первом круге турнира на Мальорке — 7:5, 7:6 (7:5).

Матч длился 1 час 42 минуты.

Соперником 58-й ракетки мира во втором круге станет 24-я ракетка мира чилиец Алехандро Табило.

Мальорка (Испания)

Турнир ATP Mallorca Championships

Призовой фонд 932 135 евро

Открытые корты, трава

Одиночный разряд

Первый круг

Александр Шевченко (Казахстан) — Констан Лестьенн (Франция, Q) — 7:5, 7:6 (7:5)

Фабио Фоньини (Италия, WC) — Гейс Брауэр (Нидерланды, LL) — 7:6 (7:4), 7:6 (7:5)

Теннис
Александр Шевченко
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