Шевченко вышел во второй круг турнира на Мальорке

Представляющий Казахстан Александр Шевченко победил француза Констана Лестьенна в первом круге турнира на Мальорке — 7:5, 7:6 (7:5). Матч длился 1 час 42 минуты. Соперником 58-й ракетки мира во втором круге станет 24-я ракетка мира чилиец Алехандро Табило. Мальорка (Испания) Турнир ATP Mallorca Championships Призовой фонд 932 135 евро Открытые корты, трава Одиночный разряд Первый круг Александр Шевченко (Казахстан) — Констан Лестьенн (Франция, Q) — 7:5, 7:6 (7:5) Фабио Фоньини (Италия, WC) — Гейс Брауэр (Нидерланды, LL) — 7:6 (7:4), 7:6 (7:5)