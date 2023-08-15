Во вторник, 15 августа, российский теннисист Александр Шевченко сыграет против представителя Италии Лоренцо Сонего в первом круге «мастерса» в Цинциннати. Матч начнется не ранее 21:00 (по московскому времени).

Следить за матчем в прямом эфире можно бесплатно в соцсети «ВКонтакте» в разных группах (например, здесь и здесь). Видеоплеер появится на этой странице перед началом трансляции.

Официальных трансляций турнира на российских телеканалах не запланировано. Следить за ходом матчей и сетками турнира можно на сайте «СЭ», а также на порталах Eurosport Player и Setanta Sports.

Сонего является победителем пяти турниров ATP. Шевченко в этом году выиграл «челленджер» в Тенерифе. Ранее соперники еще не играли друг против друга.

Сетки теннисных турниров ATP в актуальном виде и результаты матчей в онлайн доступны на сайте «СЭ».