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Сегодня, 20:30

Шевченко — Сонего: смотреть трансляцию матча (видео)

Шевченко сыграет против Сонего 15 августа
Анастасия Рацкевич
редактор интернет отдела
Александр Шевченко.
Фото Reuters
Telegram Дзен

Во вторник, 15 августа, российский теннисист Александр Шевченко сыграет против представителя Италии Лоренцо Сонего в первом круге «мастерса» в Цинциннати. Матч начнется не ранее 21:00 (по московскому времени).

Следить за матчем в прямом эфире можно бесплатно в соцсети «ВКонтакте» в разных группах (например, здесь и здесь). Видеоплеер появится на этой странице перед началом трансляции.

Официальных трансляций турнира на российских телеканалах не запланировано. Следить за ходом матчей и сетками турнира можно на сайте «СЭ», а также на порталах Eurosport Player и Setanta Sports.

Сонего является победителем пяти турниров ATP. Шевченко в этом году выиграл «челленджер» в Тенерифе. Ранее соперники еще не играли друг против друга.

Сетки теннисных турниров ATP в актуальном виде и результаты матчей в онлайн доступны на сайте «СЭ».

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Теннис
Александр Шевченко
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