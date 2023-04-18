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Сегодня, 11:58

Шевченко — о дебюте в топ-100: «Было несколько трудных недель, и кажется нереальным, что я справился»

Ана Горшкова
Корреспондент
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Российский теннисист Александр Шевченко высказался о дебюте в топ-100 рейтинга ATP.

«В детстве всегда мечтал попасть в топ-100. После «челленджера» в Финиксе я понимал, что почти это сделал, но все ребята играли так хорошо и мешали мне попасть в основную сетку «Ролан Гаррос». Было несколько трудных недель, и теперь кажется нереальным, что я справился», — приводит слова Шевченко сайт ATP.

22-летний россиянин поднялся в рейтинге после победы на «челленджере» в Мадриде. За счет этого результата Шевченко, скорее всего, сыграет в основе «Ролан Гаррос».

Александр Шевченко. В российском теннисе — новая звезда. Шевченко ворвался в сотню лучших

Теннис
Александр Шевченко
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